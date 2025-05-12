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Автоматизация взаимодействия с Росфинмониторингом для НПП «Томилинский электронный завод»

Согласно Федеральному закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», НПП «Томилинский электронный завод» обязано выполнять сверку контрагентов по перечням ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма), предоставляемым Росфинмониторингом. Также требовалось формировать и отправлять отчеты: ФЭС-1 — об операциях с денежными средствами или имуществом, подлежащих обязательному контролю; ФЭС-3 — квартальный отчет о сверке клиентов по перечням террористов и экстремистов.

Ручное выполнение этих задач в личном кабинете Росфинмониторинга занимало значительное время и усложняло рабочий процесс. Для автоматизации и упрощения процедур был внедрен модуль «Аксиома: Взаимодействие с Росфинмониторингом». Об этом CNews сообщили представители компании «Аксиома-Софт».

Для автоматизации процессов был установлен модуль «Аксиома: Взаимодействие с Росфинмониторингом», интегрированный с конфигурацией «1С:Бухгалтерия предприятия».

Проверка контрагентов упрощена: ответственному пользователю достаточно загрузить в «1С» перечни ПОД/ФТ, МВК и ООН. Процесс сверки выполняется в фоновом режиме, не прерывая основную работу в программе.

Для формирования отчета ФЭС-3 реализован функционал «Тотальная проверка». Он позволяет одновременно проверить всех контрагентов по всем перечням и автоматически сформировать XML-файл для передачи в Росфинмониторинг, заменяя ручное создание отчета в личном кабинете.

Для подготовки отчета ФЭС-1 добавлен функционал фиксации превышения пороговых сумм по документам реализации в разрезе договоров. В обработке «Помощник формирования документов по финмониторингу» собираются данные о продажах, и по кнопке «Сформировать документы» создается XML-файл для загрузки в личный кабинет Росфинмониторинга, упрощая процесс подготовки.

Итоги внедрения: сокращение времени – автоматизация исключила ручное создание и заполнение отчетов в личном кабинете Росфинмониторинга; удобство работы – сверка контрагентов и формирование отчетов выполняются непосредственно в «»; соответствие требованиям – модуль обеспечил выполнение всех законодательных норм в части финмониторинга; повышение эффективности – фоновая проверка и автоматическая генерация XML-файлов снизили нагрузку на сотрудников.

Внедрение модуля «Аксиома: Взаимодействие с Росфинмониторингом» позволило НПП «Томилинский электронный завод»: упростить сверку контрагентов по перечням ПОД/ФТ; ускорить подготовку отчетов ФЭС-1 и ФЭС-3; обеспечить соответствие требованиям законодательства.

Решение повысило удобство и эффективность работы команды из пяти пользователей, минимизировав ручные операции.

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