«1С-Рарус» перестроил регламентированный учет для 350+ юридических лиц ГК «Самолет»

«1С-Рарус» завершил проект финансовой трансформации бизнеса ГК «Самолет», лидера в сфере строительства и девелопмента. На базе «1С:Бухгалтерия КОРП» создана система управления международного класса для принятия решений на основе данных. Автоматизированы важные финансовые процессы для 351 юридического лица. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

В периметре ГК «Самолет» развиваются следующие бизнес-направления: онлайн-платформа сервисов с недвижимостью «Самолет Плюс», управляющая компания, фонды коммерческой и арендной недвижимости, девелопмент проектов, индивидуальное жилищное строительство, курортная недвижимость и другие.

В портфель группы входит 123 проекта в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Владивостоке, Екатеринбурге и Казани. Представительства работают почти в 300 городах России и стран СНГ. В штате группы компаний «Самолет» свыше 8 000 сотрудников.

Руководство группы «Самолет» инициировало проект по переводу регламентированного учета на «1С:Бухгалтерия КОРП». Замена системы автоматизации финансового учета потребовалась из-за высокой трудоемкости унификации учета, недостаточной производительности в период финансового закрытия и высоких затрат на поддержку и обновление текущей системы.

В команду проекта модернизации системы вошли: ИТ-компания «Диджитал Девелопмент», учредителем которой является ПАО «Группа компаний "Самолет"», и внешний подрядчик — компания «1С-Рарус» в Санкт-Петербурге. При выборе исполнителя проекта учитывались компетенции специалистов и релевантные кейсы, к тому же у специалистов ГК «Самолет» уже был опыт сотрудничества со специалистами «1С-Рарус» на других проектах.

Внедрение выполнялось в комбинации с отраслевым модулем для строительства для ведения учета и формирования отчетности, расчета себестоимости и рентабельности по строительным объектам.

Особое внимание было уделено вопросам масштабируемости и производительности системы. Для этого провели работы по нагрузочному тестированию системы, в том числе с учетом прогнозного увеличения числа юридических лиц до 400 в перспективе одного года — двух лет, и до 800 за три года. Тесты подтвердили оптимальность выбранной архитектуры и готовность системы к обработке таких объемов данных.

Результаты проекта

Переведено на единый стандарт регламентированного учета 351 юридическое лицо. Автоматизированы и унифицированы ключевые процессы компании: расчет НДС, налога на прибыль, себестоимости, а также формирование и отправка налоговой отчетности.

Обеспечена устойчивая работа системы «1С:Бухгалтерия 8 КОРП» в пиковые периоды финансового закрытия без потери производительности. До трех рабочих дней сокращен процесс технического закрытия периода по РСБУ.

Внедрена ролевая модель на основе механизма RLS, решена проблема разграничения полномочий и обеспечено ведение периметра юридических лиц в единой базе.

Снижены затраты на поддержку и обновление системы ввиду ограниченной кастомизации. Упрощено управление интеграционными связями с загрузкой в рабочие базы. Система передана на поддержку ГК «Самолет» с описанием всех согласованных и реализованных в ходе проекта решений.

Веневцев Андрей, начальник Управления учета, финансирования, документооборота и преддевелопмента Дирекции ИТ: «Созданная специалистами "1С-Рарус" система позволила унифицировать учетные процессы по всем юридическим лицам компании. Сокращено время на выполнение основных операций по закрытию периода и сдаче отчетности. Внедрение системы позволило нарастить количество юридических лиц до 351 и обеспечить готовность группы компаний к дальнейшему росту и расширению».