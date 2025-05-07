«DатаРу» развернула современную систему серверной виртуализации в Клинике академика Ройтберга

Отечественный разработчик технологических решений и сервисов «DатаРу» реализовала проект модернизации ИТ-инфраструктуры клиники академика Ройтберга (АО «Медицина»). В клинике развернута система серверной виртуализации на базе оборудования собственной разработки вендора и программного обеспечения Orion soft. Об этом CNews сообщили представители «DатаРу».

АО «Медицина» – многопрофильный медицинский центр, включающий несколько подразделений и более 60 направлений, в том числе круглосуточный стационар, онкоцентр и скорую помощь. В рамках развития инфраструктуры было принято решение обновить систему серверной виртуализации, которая обеспечивает работу ИТ-сервисов клиники. Руководство АО «Медицина» искалорешение на базе отечественных технологий. Для реализации проекта на конкурсной основе была выбрана команда «DатаРу», предложившая комплексный подход к обновлению инфраструктуры.

К проекту были привлечены эксперты интегратора «Физика сети». Перед командой стояло несколько ключевых задач, в том числе миграция ИТ-сервисов в новую систему виртуализации, увеличение объема памяти серверной инфраструктуры и максимальное использование уже имеющихся лицензий и оборудования. Совместно с заказчиком была продумана безопасная методика миграции ИТ-сервисов и подобран стек отечественных решений, полностью совместимых с российскими операционными системами и платформами.

На следующем этапе в клинику было поставлено отечественное оборудование и программное обеспечение. Были развернуты серверы «ДатаРу ПИ650», которые объединили в себе высокую производительность (до 2 ТБ оперативной памяти), гибкие конфигурации хранения по типам накопителей (NVMe и SATA/SAS), а также встроенное аппаратное резервирование. В качестве систем хранения данных были использованы «ДатаРу ПВ5024» и компактные «ДатаРу ПВ5012», которые имеют резервирование всех ключевых компонентов и поддержку «горячей» замены, что особенно важно для критических ИТ-сред. В качестве платформы виртуализации выбрано решение zVirt от Orion soft.

«Для организаций медицинской отрасли, где работает большое количество бизнес-критических ИТ-систем, важна, в первую очередь, защищенность и непрерывность предоставления данных. zVirt обеспечивает ее за счет встроенных средств высокой доступности в рамках одной площадки и средств катастрофоустойчивости, которые позволяют при потере основной площадки быстро восстановить данные на резервной. Кроме того, при переходе на новую платформу виртуализации бизнесу важно избежать отключения систем на длительный период. Использование zVirt обеспечит АО “Медицина” возможность быстрой миграции благодаря встроенному конвертеру, который позволяет переносить по 20 виртуальных машин единовременно и сокращает время простоя с нескольких часов до 5-7 минут», — сказал Максим Березин, директор по развитию бизнеса Orion soft.

Использование решений российских производителей позволило АО «Медицина» достичь программно-аппаратной независимости, повысить надежность работы медицинских сервисов и создать гибкую, масштабируемую инфраструктуру, отвечающую современным требованиям.

«Бесперебойная работа ИТ-инфраструктуры играет ключевую роль в обеспечении надежности сервисов клиники. Решение «DатаРу» полностью соответствует требованиям и ожиданиям нашего центра. Сотрудничество позволило создать современную, отказоустойчивую систему, гарантирующую надежную работу всех медицинских сервисов. Мы продолжим совместную работу с «DатаРу», направленную на совершенствование качества медицинских услуг», — сказал Максим Петухов, ИТ-директор АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга).

«Проект продемонстрировал высокий потенциал отечественных технологий в создании производительных и безопасных решений для медицинской отрасли. Мы рады, что наши технологии стали частью цифровой трансформации АО “Медицина” и внесли вклад в повышение качества предоставляемых медицинских услуг. Успех проекта положил начало нашей дальнейшей совместной работе – мы планируем продолжить сотрудничество, в том числе в части модернизации парка оборудования», — отметил Александр Субботин, директор по развитию продуктов «DатаРу».