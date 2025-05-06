АО «ГЛОНАСС» переходит на Astra Linux нового поколения

«Группа Астра» объявляет о поставке АО «ГЛОНАСС», оператору государственной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС», лицензий ОС Astra Linux 1.8. «Группа Астра» поставила 385 лицензий Astra Linux 1.8 для рабочих станций и 300 лицензий Alstra Linux 1.8 для виртуальных серверов. Выбранная версия операционной системы базируется на актуальных пакетах и технологиях, гарантирующих бесперебойную работу оборудования. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Реализованная расширенная функциональность в совокупности с обновлением ряда компонентов обеспечила прирост производительности, а также повысила надежность и безопасность продукта. Кроме того, была организована совместимость с более широкой номенклатурой российского программного обеспечения по сравнению с предыдущими версиями.

АО «ГЛОНАСС» использует и тестирует продукты семейства Astra Linux в рамках мероприятий по унификации, повышению надежности и обеспечению технологической независимости инфраструктуры госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС».

«Мы очень рады, что АО «ГЛОНАСС» выбрало ОС Astra Linux в качестве ключевого элемента для построения своей ИТ-инфраструктуры и клиентских сервисов. Это означает, что они на практике убедились: принятое ранее решение перейти на нашу платформу оказалось верным. Для нас, как разработчика, крайне важно, что компания, обладающая уникальным опытом в области предоставления навигационно-информационных и телекоммуникационных решений, доверяет качеству наших продуктов. Гарантируем, что переход на современную версию ОС не только обеспечит новый уровень надежности и безопасности всех ее систем, но и поспособствует расширению горизонтов возможностей для дальнейшего развития и инноваций», — сказал Денис Губарев, директор департамента развития корпоративных клиентов «Группы Астра».

«По результатам углубленной оценки представленных на рынке отечественных операционных систем, включенных в единый реестр российского программного обеспечения и баз данных, мы остановили свой выбор на ОС Astra Linux в качестве основного решения, обеспечивающего стабильную работу инфраструктуры и клиентских сервисов. Проведенная модернизация ИТ-систем позволила значительно оптимизировать процессы обработки данных, повысить качество взаимодействия информационных систем и выполнение требований информационной безопасности, предъявляемых к «ЭРА-ГЛОНАСС» — важному элементу критической информационной инфраструктуры», — сказал Сергей Миканев, и.о. технического директора департамента цифровой трансформации и развития инфраструктуры АО «ГЛОНАСС».

По результатам взаимодействия между компаниями достигнута договоренность о возможном тестировании и апробации других решений из стека программных продуктов «Группы Астра» для оценки их использования в дальнейшем развитии ИТ-ландшафта АО «ГЛОНАСС».