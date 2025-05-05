WildTeam разработала генеративный планировщик поэтажных планов многоквартирных домов

Компания WildTeam («ВайлдТим») представила генеративный инструмент DeepWhale для создания поэтажных планов многоквартирных домов. Технология прошла этапы тестирования и готова к применению на реальных проектах. Об этом CNews сообщили представители WildTeam.

DeepWhale — это генеративный инструмент, алгоритмы которого создают различные варианты поэтажного планирования многоквартирных жилых зданий. Сейчас заказчики ставят перед архитекторами задачи дискретной оптимизации — использовать площадь максимально полезно, но архитекторы способны создать только ограниченное количество комбинаций элементов жилого дома.

Модель от WildTeam учитывает множество параметров, от количества квартир на этаж до их оптимального расположения относительно инженерных коммуникаций и инсоляции. Такой подход позволяет сократить время проектирования, экономить ресурсы и создавать сложные формы, которые сложно реализовать при традиционных методах проектирования.

«Идея генеративного проектирования поэтажных планов уже применяется в архитектуре, однако DeepWhale решает эту задачу с другого угла: вместо анализа больших данных, мы основываемся на математических моделях, что делает инструмент более гибким. Мы используем холистический подход, позволяющий проектировать все элементы единой системы — квартирографию, несущие конструкции, коммуникации — одновременно. Благодаря этому мы получаем точное расположение элементов, избегаем пустот и обеспечиваем рациональное использование каждого квадратного метра», — отметила Мария Болдырева, генеральный директор WildTeam.

Инструмент DeepWhale сокращает сроки проектирования и снижает затраты, обеспечивает инсоляцию и КЕО, считает и компонует ЛЛУ, учитывает эвакуацию и безопасность. А в скором времени модель сможет расставлять вертикальные конструкции для минимального веса каркаса, оптимизировать расстояние магистралей и трасс и т.п.