Система ТЕЗИС стала первым абонентом МЭДО среди вендоров СЭД

Система ТЕЗИС первой из вендоров СЭД получила возможность обмениваться электронными документами с контрагентами через систему межведомственного электронного документооборота. Об этом CNews сообщили представители Haulmont.

Система межведомственного электронного документооборота (МЭДО) давно знакома органам государственной власти, но коммерческие организации не могли ее использовать. Были и прямой юридический запрет, и полностью отсутствовала техническая возможность подключения. Поэтому в России сложилось два не пересекающихся контура электронного документооборота: государственный МЭДО и коммерческий ЮЗЭДО. Каждый из них включал десятки тысяч организаций, между которыми циркулировали сотни и сотни тысяч документов. При этом государственные и коммерческие организации между собой взаимодействовали посредством бумажных документов или электронной почты.

Постановлением правительства России от 25 февраля 2025 г. № 218 доступ к системе МЭДО был юридически открыт для негосударственных организаций. Реализация облачной системы государственного электронного документооборота (ГосЭДО) устранила и технические препятствия. Соединить два ранее независимых контура электронного документооборота удалось «СКБ Контур», оператору крупнейшей отечественной системы ЮЗЭДО «Контур.Диадок», давнему и надежному партнеру СЭД ТЕЗИС. Эта компания в данный момент является единственным негосударственным оператором ГосЭДО.

СЭД ТЕЗИС давно и в последовательности версий поддерживает работу с МЭДО, крайне необходимую многочисленным заказчикам из числа федеральных и региональных органов власти, а также органов местного самоуправления. Реализована также интеграция с «Контур.Диадок», доступная как коммерческим, так и государственным заказчикам. Оставалось сделать последний шаг в интеграции этих систем.

Опыт прошел успешно — ООО «Система ТЕЗИС» стала первым абонентом МЭДО среди вендоров СЭД.

Это дает компании «Система ТЕЗИС» возможность взаимодействовать в формате ЭДО с любыми заказчиками, независимо от формы собственности. Обмен документами с организациями из государственного сектора станет более комфортным и прозрачным.