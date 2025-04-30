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Сбербанк установил в Санкт-Петербурге более 45 тысяч терминалов для оплаты улыбкой

Сбербанк расширяет использование биометрических технологий в розничной торговле: в Санкт-Петербурге установлено уже более 45 тыс. терминалов с функцией «Оплата улыбкой». За I квартал 2025 г. количество транзакций, совершенных с помощью биометрии, выросло более чем в восемь раз год к году. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сервис «Оплата улыбкой» позволяет совершать покупки без карты, наличных и даже смартфона — достаточно просто улыбнуться камере терминала. Технология обеспечивает максимальную безопасность: оплатить покупку по фотографии, изображению в телефоне или в маске невозможно.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка: «Установка биометрических терминалов — важный шаг в развитии технологий безналичных платежей «Сбера». Для нас важно, чтобы использование новаций было доступно каждому человеку вне зависимости от возраста и уровня технической грамотности. «Приветливые» терминалы с поддержкой сервиса «Оплата улыбкой» помогают людям совершать покупки быстрее, удобнее и безопаснее. Во многом благодаря этим факторам Россия уже вошла в число мировых лидеров по внедрению оплаты по биометрии».

Для использования сервиса «Оплата улыбкой» необходимо в мобильном приложении банка в своем профиле подключить распознавание по лицу, выбрать платежную карту и создать код безопасности. А можно проще, сказав виртуальному ассистенту «Сбербанк Онлайн» «Оплата улыбкой» и следовать инструкциям. Кроме того, настроить сервис можно в любом отделении Сбербанка.

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