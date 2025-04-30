Сахалин возглавит роботизацию Дальнего Востока

Сахалинская область готовится стать центром роботизации Дальнего Востока, следуя поручению Президента России о вхождении страны в топ-25 государств по плотности промышленных роботов к 2030 г. Об этом CNews сообщили представители СахГУ.

Была разработана комплексная дорожная карта развития отрасли. Эксперты единогласно признали, что массовая роботизация — необходимое условие для сохранения конкурентоспособности сахалинских предприятий, особенно в стратегических отраслях вроде шельфовых проектов.

Особый акцент сделан на подготовке кадров — планируется развитие образовательных программ, создание современных лабораторий и внедрение практико-ориентированного обучения. При этом анализ показал недостаточное использование существующих мер господдержки из-за низкой информированности бизнеса, необходимости модернизации производств и дефицита специалистов. Разработанный план действий включает создание институтов развития отрасли, обновление образовательных программ, стимулирование спроса на робототехнические решения и развитие научных исследований, в том числе для агропромышленного комплекса.

Дорожная карта станет основой для формирования региональной политики, реализация этих мер позволит Сахалину не только выполнить президентское поручение, но и занять лидирующие позиции в технологическом развитии макрорегиона, став площадкой для апробации передовых решений. Первые результаты ожидаются уже в 2025 г.