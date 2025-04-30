«Корус Консалтинг» объединил сотрудников компании «Современные системы реновации» с помощью K-Team HRM

Команда ГК «Корус Консалтинг» создала цифровое пространство для сотрудников компании «Современные системы реновации», внедрив корпоративный портал K-Team HRM на базе «Битрикс24». Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

ООО «Современные системы реновации» («ССР») специализируется на комплексных решениях задач по строительству, модернизации и восстановлению коммунальной инфраструктуры и инженерных систем по всей стране. Компания «ССР» реализовала свыше 400 проектов во всех федеральных округах России, а штат сотрудников насчитывает более 2300 специалистов.

Для усиления внутренних коммуникаций специалисты компании «ССР» приняли решение о внедрении корпоративного портала. Такая стратегия была необходима, чтобы развивать корпоративную культуру и создать единую цифровую среду, объединив HR-процессы.

В качестве решения компания выбрала платформу K-Team HRM, которая позволила получить всю необходимую функциональность в сжатые сроки. Кроме того, K-Team обладает рядом особенностей, которые стали решающими: база стандартного интерфейса «Битрикс24» с модулями расширения функциональности в части HR-процессов, дружелюбный интерфейс, интуитивно понятная навигация и большое количество доступных настроек для администраторов и пользователей.

«Реализация проекта потребовала дополнительных технических решений, так как на момент внедрения корпоративного портала в компании уже частично использовался «Битрикс24». Мы начали работать с корпоративным порталом по принципу MVP – сначала внедрили наиболее важные модули, а затем поэтапно развивали проект, постепенно внедряя новую функциональность, адаптируя ее под потребности компании и оценивая востребованность среди сотрудников. Такой подход позволил быстрее получить измеримые результаты, минимизировать риски и создать систему, продуманную до мелочей, которая принесет реальный эффект в понятные сроки и с контролируемыми затратам», – сказала Валерия Балтабаева, руководитель проектов K-Team HRM ГК «Корус Консалтинг».

В рамках первого этапа был запущен модуль «K-Team.Интранет», в который входит личный кабинет сотрудника, новостная лента, телефонный справочник, банк идей, интерактивная карта офиса, бронирование переговорных комнат и многое другое. Команда K-Team интегрировала модуль в уже имеющуюся в компании систему «Битрикс24», выполнила настройку базовой функциональности интранета, провела тестирование и обучение сотрудников для работы с новым корпоративным порталом.

Второй этап включал в себя интеграцию ключевых данных корпоративного портала с каталогом Microsoft Active Directory и системой кадрового учета «1С:ЗУП». Кроме того, команда «Корус Консалтинг» выполнила настройку SSO по Kerberos, которая обеспечила бесшовный доступ пользователей на портал.

Реализация этих этапов позволила сотрудникам в формате единого окна получать новости о корпоративной жизни компании, видеть актуальную структуру организации, искать контакты коллег, элементы фирменного стиля и шаблоны документов, а также проходить опросы и участвовать в корпоративных активностях на портале.

«K-Team HRM помогла автоматизировать ряд процессов в рамках стратегии развития корпоративных сервисов компании «ССР». Благодаря поэтапному внедрению функциональности удалось достичь желаемых результатов за разумную стоимость. Компания получила новое полезное цифровое пространство для сотрудников без ущерба для уже работающих на «Битрикс24» корпоративных сервисов», – сказала Наталья Хамова, заместитель руководителя дирекции по управлению персоналом компании «Современные системы реновации».