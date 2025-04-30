«Хакатоны.рус» перешли на платформу для разработки GitVerse от «СберТеха»

Платформа для работы с исходным кодом GitVerse от «СберТеха» и платформа «Хакатоны.рус» объявили о технологическом партнерстве. Интеграция решений компаний направлена на популяризацию современных российских инструментов разработки и возможности использования широкого круга продуктов в сфере искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

«Хакатоны.рус» будут использовать платформу GitVerse в качестве основного репозитория кода, а встроенную в платформу GigaIDE Cloud в качестве универсальной среды разработки в облаке. Сотрудничество упростит логистику создания и размещения задач, расширит технические возможности организации хакатонов, позволит участникам применять технологии и инструменты платформы GitVerse для решения практических задач.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Проведение хакатонов играет важную роль в развитии навыков молодых специалистов. Это не только возможность реализовать свои идеи, но и шанс поработать с профессиональными инструментами разработки, востребованными на рынке. Мы уверены, что наше сотрудничество поможет участникам хакатонов быстрее адаптироваться к этим мероприятиям и сделает процесс более комфортным».

Иван Клюев, директор «Хакатоны.рус»: «Это сотрудничество имеет большое значение для развития хакатонов как движения, особенно в контексте внедрения отечественных решений и замены зарубежных. Мы видим возможность упростить организаторские аспекты подготовки хакатонов и создать более комфортную среду для участников. Это, безусловно, положительно скажется на качестве подготовки ИТ-специалистов через участие в хакатонах».