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«Билайн» представляет Beeline Cloud 2.0 — облачную платформу нового поколения

«Билайн» объявляет о запуске Beeline Cloud 2.0 — облачной платформы нового поколения для цифровой трансформации бизнеса. В ее состав входит ключевой компонент собственной разработки — VEGA, интеллектуальный оркестратор для управления гибридной ИТ-инфраструктурой. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

VEGA — это «мозг» Beeline Cloud 2.0, объединяющий различные среды виртуализации (OpenStack, VMware и др.) в единую управляемую платформу. Это позволяет максимально эффективно использовать дорогостоящую и дефицитную инфраструктуру, одновременно предоставляя облачные сервисы в формате, доступном не только ИТ-инженерам, но и продуктовым командам, архитекторам и разработчикам.

Изначально VEGA создавался внутри «Билайн» как оркестратор для трансформации корпоративного ИТ-ландшафта в соответствии с концепцией «все как код» — архитектурного подхода, при котором инфраструктура, конфигурации и приложения описываются и управляются через код. Такой подход стал основой подготовки к внедрению GenAI, поскольку генеративные модели требуют предсказуемой автоматизированной и масштабируемой среды.

VEGA обеспечивает этот фундамент, поддерживая принципы CI/CD, инфраструктурной автоматизации и управления конфигурациями, позволяя создавать гибкие и воспроизводимые пайплайны, необходимые для быстрой разработки, тестирования и внедрения цифровых решений в условиях высокой динамики ИИ-эпохи.

При этом Beeline Cloud 2.0 сохраняет все ключевые принципы и достижения оригинальной платформы Beeline Cloud, включая высокий уровень киберзащищенности, соответствие российским стандартам безопасности и ориентацию на потребности клиента. Платформа остается фокусированной на удобстве, скорости и прозрачности для пользователей — от крупных корпораций до стартапов.

Что предлагает Beeline Cloud 2.0: единое управление мультивиртуализацией через VEGA-оркестратор; доступ к IaaS- и PaaS-сервисам (виртуальные машины, базы данных, Kubernetes, DevOps-инструменты и др.); оптимизацию инфраструктурных ресурсов и снижение затрат; быстрый запуск и масштабирование продуктов через инструменты самообслуживания; готовность к внедрению GenAI и современных подходов к разработке; кибербезопасность корпоративного уровня с соблюдением российских стандартов.

На текущий момент Beeline Cloud 2.0 находится в стадии закрытого тестирования и проходит финальную настройку. В ближайшем будущем «Билайн» планирует запустить платформу в коммерческую эксплуатацию и предоставить клиентам доступ к полноценному облачному стеку, построенному по самым современным принципам.

Антон Рубенчик, заместитель генерального директора «Билайн»: «С запуском Beeline Cloud 2.0 мы переходим от инфраструктуры к экосистеме цифровых возможностей. Проект VEGA родился как внутренняя потребность ускорить и упростить переход к современному ИТ-ландшафту. Теперь этот опыт доступен и нашим клиентам — бизнесам, которым важны скорость, гибкость и масштабируемость».

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