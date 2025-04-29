УК «Доходъ» стала ассоциированным членом АФТ

Управляющая компания «Доходъ» вошла в состав «Ассоциации ФинТех» (АФТ) в качестве ассоциированного члена. Об этом CNews сообщили представители АФТ.

В этом статусе компания сможет принимать участие в мероприятиях и исследованиях АФТ, деятельности экспертных и рабочих групп, реализовывать совместные пилотные проекты с другими участниками АФТ. В числе прочего УК «Доходъ» планирует развивать технологии на базе ИИ для повышения качества управления активами и совершенствования технологий обслуживания клиентов, использовать открытые API для ускорения бизнес-процессов, развивать системы взаиморасчетов с использованием современных платежных инструментов.

«Управляющая компания «Доходъ» уделяет большое внимание цифровизации и диджитализации всех бизнес-процессов, от анализа фондового рынка до формирования паевых фондов для крупного бизнеса и капитала. Мы надеемся, что накопленный компанией опыт использования инновационных технологий будет способствовать развитию всей отрасли», – сказала генеральный директор УК «Доходъ» Маргарита Бородатова.

«Мы рады приветствовать нового участника Ассоциации, который более 20 лет работает на инвестиционном рынке и обладает значительной экспертизой в автоматизации бизнес-процессов на базе ИИ и аналитических сервисов, имеет опыт работы с ЦФА. Уверен, что совместная деятельность на площадке АФТ будет содействовать развитию отечественного финансового сектора, создаст предпосылки для разработки и внедрения новых инновационных решений, поспособствует повышению безопасности российских продуктов и сервисов», – сказал генеральный директор АФТ Максим Григорьев.