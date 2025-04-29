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Сотрудники РКК «Энергия» подписывают кадровые документы в Directum HR Pro

Российское ракетно-космическое предприятие РКК «Энергия» им. С.П. Королева перевело в электронный вид кадровые процессы с помощью Directum HR Pro. Возможностями системы пользуются 11 тыс. сотрудников организации. Они проставляют на кадровые документы усиленные неквалифицированные электронные подписи, сгенерированные в системе. Сервис подписания развернут локально для соблюдения требований заказчика по информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Также в Directum HR Pro организовали хранение цифровых кадровых документов. Механизмы усовершенствования электронной подписи и проставления меток доверенного времени продлевают действие сертификатов ключей подписей и поддерживают юридическую значимость на протяжении длительных сроков. Все это — в фоновом режиме.

Для того чтобы встроить систему в существующий ИТ-ландшафт, ее интегрировали с: корпоративным порталом; личным кабинетом, разработанным специалистами РКК «Энергия»; учетной системой «1С:ЗУП»; TSP-сервером штампов времени.

До старта проекта обмен кадровыми документами на предприятии шел на бумаге. С учетом большого количества сотрудников и обширной территории РКК «Энергия», такой сценарий был неудобным для всех участников.

В результате внедрения Directum HR Pro процессы стали быстрее и прозрачнее, уменьшился риск ошибок при оформлении документов, появился структурированный безбумажный кадровый архив.

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