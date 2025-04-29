Российский рынок ИИ в медицине может вырасти в шесть раз и достичь 78 млрд руб. к 2030 году

Эксперты консалтинговой компании «Яков и Партнеры» совместно с группой компаний «МЕДСИ» изучили текущую ситуацию и перспективы развития цифровых технологий в медицине. Согласно результатам исследования «Искусственный интеллект в здравоохранении», российский рынок ИИ в медицине может вырасти более чем в шесть раз и достигнуть 78 млрд руб. уже к 2030 г. Для сравнения: в 2024 г. показатель находился на уровне 12 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители компании «Яков и Партнеры».

Эксперты «Яков и Партнеры» совместно с группой компаний «МЕДСИ» провели исследование с целью определения продуктов с ИИ с наибольшим потенциалом внедрения в медицинских организациях в России. В опросе приняли участие более 1 тыс. клиентов МЕДСИ, свыше 70% из которых готовы использовать ИИ-агентов для психологической поддержки. Также были проведены глубинные интервью с врачами 50 специальностей и проанализированы более 800 стартапов в сфере здравоохранения по всему миру.

Рост наблюдается не только на национальном уровне: глобальные тенденции подтверждают возрастающее значение ИИ в здравоохранении. В 2024 г. объем мирового рынка ИИ в медицине составил $22 млрд. По прогнозам «Яков и Партнеры» и МЕДСИ, к 2030 г. показатель в мире вырастет до $130–160, при этом доля медицины составит около 8% всего рынка ИИ.

Положительная динамика в отрасли во многом обусловлена тем, что ИИ стал ключевым драйвером новых возможностей в сфере здравоохранения, отмечают эксперты. Современные ИИ-системы способны трансформировать взаимодействие между врачом и пациентом, включая сопровождение, уход и выполнение функций медицинских ассистентов. Кроме того, технологии ИИ позволяют извлекать из медицинских карт значимую информацию, ранее остававшуюся неструктурированной и труднодоступной, в том числе сведения о семейном анамнезе или жалобы пациента, оформленные в свободной форме. Эти данные могут быть преобразованы в структурированный формат и использованы для обучения моделей, что, по мнению авторов доклада, открывает путь к созданию новых предиктивных моделей и принципиально новому этапу развития персонализированной медицины.

В рамках совместного исследования, проведенного экспертной командой при участии врачей сети клиник МЕДСИ, была проведена комплексная оценка более 80 практических решений на базе ИИ, ориентированных на применение в медицинской сфере. По результатам анализа были выделены четыре приоритетных направления с наибольшим потенциалом внедрения в российских медицинских учреждениях: цифровые ассистенты, клиническая сводка, помощник врача и экспертный контроль. По мнению врачей, эти решения обладают высокой прикладной ценностью, способны существенно повысить эффективность клинической практики, сократить длительность приема и имеют значительный потенциал коммерциализации.

«По нашим оценкам, к 2030 г. данные группы продуктов могут сформировать рынок с потенциалом в 65 млрд руб. в России. Внедрение ИИ-продуктов в медицинские учреждения поможет повысить операционную эффективность, улучшить удовлетворенность пациентов и существенно снизить затраты в здравоохранении», – отметил Александр Пилипчук, вице-президент, член правления, директор по стратегии и цифровой трансформации МЕДСИ.

Экспертная команда исследования также выделила два наиболее перспективных направления и разработала MVP-прототипы соответствующих продуктов. Одним из них стал сервис автоматической суммаризации истории болезни, интегрированный в медицинскую информационную систему. Этот инструмент позволяет врачу за несколько минут получить сжатую картину состояния пациента, сгенерированную ИИ: ключевые эпизоды заболевания, значимые отклонения в лабораторных показателях, выявленные патологии и другие клинически важные параметры.

«Уже на этапе внутренних клинических испытаний продукт демонстрирует значимые результаты. Врачи отмечают сокращение времени приема пациентов до 10%. При этом система способна извлекать свыше 500 уникальных параметров, ранее недоступных для анализа. Полученные данные открывают широкие перспективы для разработки предиктивных моделей на базе искусственного интеллекта. Внутренние опросы подтверждают высокий уровень интереса к решению: 92% врачей положительно оценили его потенциал и выразили готовность использовать систему в дальнейшем», – сказал Максим Болотских, партнер «Яков и Партнеры».

Второй продукт – мобильное приложение «Психологический помощник» для управления эмоциями. Приложение уже запущено, и им пользуются свыше 7 тыс. сотрудников МЕДСИ. В нем реализован чат с ИИ-психологом, собраны более 60 проверенных техник и упражнений по работе с тревожностью, а также обучающие видео от профильных экспертов.

«Мы надеемся, что эффект от уже созданных продуктов привлечет внимание разработчиков и инвесторов к теме ИИ и цифрового здравоохранения, а медучреждения – к активному экспериментированию и внедрению подобных решений. Сегодня рынок переходит в стадию зрелости: акцент смещается на проекты с реальной клинической и коммерческой отдачей. Уже 64% медицинских организаций, внедривших решения на базе генеративного ИИ, отметили положительный возврат на инвестиции, что является наглядным подтверждением эффективности подобных технологий. Именно такие инициативы позволят не только повысить операционную эффективность, но и задать новую планку качества медицинской помощи, а для компаний – обеспечить устойчивое преимущество на рынке в ближайшие 3–5 лет», – сказала Марина Дорохова, директор «Яков и Партнеры».

Эксперты доклада выделяют два сценария развития рынка цифрового здравоохранения в России. Консервативный сценарий предполагает сохранение текущих темпов: выход разработчиков на рынок останется ограниченным, а объем инвестиций составит $5–10 млн(около 450–900 млн руб.) – лишь немного выше уровня 2024 г.

Оптимистичный сценарий возможен при условии появления новых игроков, способных адаптировать ИИ-продукты под нужды медицинских учреждений и интегрировать их в клинические процессы. В этом случае инвестиции могут вырасти до $20–30 млн долл. США (около 1,8–2,7 млрд руб.) и превзойти показатели 2023 г.

Рынок сталкивается с типичными для глобального здравоохранения проблемами: избыточной документацией, устаревшими медицинскими ИТ-системами, а также кадровым дефицитом. Все это делает повышение операционной эффективности стратегически важной задачей, а цифровые технологии – ключевым инструментом ее реализации, уверены эксперты.

«Медицина – одна из самых сложных сфер для внедрения ИИ из-за высокой ответственности за жизнь и здоровье пациентов. Долгий путь до вывода продукта на рынок, высокая стоимость и требования к качеству требуют тесного сотрудничества между разработчиками и медицинскими организациями. За рубежом более половины клиник уже планируют развивать такие партнерства, аналогичные инициативы необходимы и в России. Это создаст условия для появления ИИ-решений, способных заметно улучшить качество медицинской помощи», – сказал Никита Власов, консультант «Яков и Партнеры».