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Переход «Деловых Линий» на ЭТрН в Saby позволил ускорить оформление документов в два раза

«Деловые Линии» перешли на электронные транспортные накладные (ЭТрН) в межтерминальных перевозках, интегрировав систему ЭДО с собственными разработками. Такое объединение технологий позволило ускорить работу сотрудников в два раза и сократить затраты на бумажный документооборот. За 2024 г. компания выпустила 350 тыс. накладных. Об этом CNews сообщили представители ИТ-холдинга «Тензор».

ГК «Деловые Линии» требовалось интегрировать систему ЭДО с внутренними ИТ-решениями, чтобы синхронизировать всех участников перевозки в режиме реального времени. Интеграция программ реализована с помощью методов API.

Теперь создание, согласование и подписание товаросопроводительных документов происходит в онлайн-режиме. При этом обновленные данные автоматически передаются в ГИС ЭПД через оператора «Тензор» (разработчик системы ЭДО Saby).

Представители ГК «Деловые Линии»: «Базовые технологии не смогли бы поддержать наши процессы.Требовалась кастомизация. Интеграционным решением стал API. Технологию точно адаптировали под наш проект. Мы практически не соприкасаемся с платформой Saby: полностью работаем с ЭТрН в своем интерфейсе. Saby передает статусы по каждой ЭТрН».

Также объединение собственных разработок «Деловых Линий» с системой ЭДО позволило охватить всевозможные сценарии грузоперевозок. Например, переадресация груза в пути происходит без необходимости перевыпуска документов, а в случае замены водителя или транспорта данные обновляются и передаются всем участникам.

Система автоматически отправляет уведомления о статусе накладных, обеспечивая прозрачность перевозки. Водители больше не нуждаются в бумажных копиях документов — при проверке ГИБДД достаточно предъявить QR-код. Все товаросопроводительные документы хранятся в цифровом формате, что упрощает их учет и поиск в облачном архиве.

По данным «Деловых Линий», переход на ЭТрН в межтерминальных перевозках экономит компании до 2500 упаковок бумаги в год и 12 тыс. часов рабочего времени сотрудников.

В планах компании — масштабирование ЭТрН на другие виды перевозок в соответствии с рекомендациями Минтранса.

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