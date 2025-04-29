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МТС добавила скорости LTE в микрорайоне Первомайский

МТС обновила сеть мобильной связи в микрорайоне Первомайский города Иркутска. В результате перевода частот 3G на более современный стандарт LTE скорость мобильного интернета в среднем выросла на четверть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС обновили сеть на территории всего микрорайона Первомайский. Скорость интернета выросла в жилых домах, в том числе на территории новостроек в ЖК «Алмазный», «Зеркальный» и др. Ускоренный LTE горожане почувствовали также вблизи и внутри соцобъектов – поликлиники №4, школ, торговых центров, супермаркетов, в сквере им. Александра Вампилова, на железнодорожной станции «Мельниково».

«Первомайский – один из спальных микрорайонов Иркутска, где проживает свыше 35 тыс. человек. Сегодня у большинства местных жителей в обиходе два и более гаджета, и при активном использовании интернет-сервисов – особенно в часы наивысшей нагрузки на сеть – важно, чтобы не было перегрузок. Для этого мы модернизируем телекоммуникационное оборудование и повышаем скорость интернета за счет более эффективного распределения частот в сетях 4G. С начала года в Иркутске и его пригороде мы добавили скорость LTE в Ленинском районе, на Синюшиной горе, Юбилейном, Дзержинске и других», — сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

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