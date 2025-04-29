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Компания «Барнет» запустила производство систем хранения данных Seismic

Компания «Барнет» запустила новое направление – производство систем хранения данных Seismic, которые объединили в себе все современные технические решения: виртуализацию, масштабирование, безопасность, автоматизированное управление данными и многое другое. Ведущие мировые вендоры были выбраны в качестве ОЕМ-поставщиков.

В линейке Seismic представлены три модели:

Система хранения данных Seismic 5045 — это корпоративный массив начального уровня, упрощающий гибридную среду хранения и идеально подходящий для ваших требований к оперативному архивированию и резервному копированию. Разработан для сложных рабочих нагрузок по доступной и конкурентоспособной цене.

Система хранения данных Seismic 5300 — это производительный, компактный и масштабируемый массив с поддержкой широкого спектра программных возможностей, на базе которого возможно построение различных ИТ-решений с использованием самых современных отраслевых технологий. Barnet Seismic 5300 — система хранения данных NVMe для предприятий entry-level enterprises, которым требуется компактное и мощное хранилище. Обеспечивает скорость, высокую плотность и возможность масштабирования.

Система хранения данных Seismic 9100 — это мощная СХД корпоративного класса в форм-факторе 2U, сочетающая в себе быстродействие флэш-памяти и комплексного протокола NVMe с надежностью и возможностями технологии FlashCore и богатым комплексом функций Spectrum Virtualize. Предоставляя ресурсы хранения для мультиоблака с интенсивной обработкой данных, СХД Seismic 9100 глубоко интегрирована с программно-определяемыми возможностями IBM Spectrum Storage, благодаря чему ее можно без труда добавлять в решения на основе мультиоблака, оптимально подходящие бизнесу.

На все выпускаемые системы хранения предоставляется гарантия “full coverage” на 1 год с возможностью расширения до 3 лет.

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