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«Битрикс24»: 39% студентов считают, что владение цифровыми инструментами поможет при трудоустройстве

Онлайн-сервис для совместной работы «Битрикс24» и Балтийский федеральный университет (БФУ) им. И. Канта провели исследование среди преподавателей и студентов об использовании цифровых инструментов для совместной работы в образовании. В опросе участвовали студенты следующих направлений: медицина, математика, ИТ, филология и PR. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

Опрос показал, что 85% преподавателей и студентов уверены, что онлайн-сервисы повышают эффективность обучения. Более 85% респондентам удобно ими пользоваться. При этом только 66% преподавателей контролируют использование такого функционала.

76% обучающихся уверены, что инструменты совместной работы одинаково полезны для освоения как технических, так и гуманитарных наук. 39% студентов уверены, что это станет преимуществом для работодателя.

Преподаватели отметили необходимость в улучшении функционала и качества существующих инструментов. Около 20% хотели бы расширить возможности онлайн-досок и видеочатов, а также улучшить стабильность связи и качество видео.

Примерно 10% преподавателей хотели бы иметь расширенный платный доступ к сервисам для хранения и управления знаниями, а также к обучающим платформам. 25% преподавателей не испытывают нехватки в цифровых ресурсах. Еще 15% хотели бы видеть больше отечественных аналогов зарубежных сервисов.

«Совсем недавно умение пользоваться ПК было достаточным критерием, сейчас этого явно не достаточно. Рынок требует эффективности и активной совместной работы, владение такими сервисами, в том числе ИИ — уже сейчас это базовая норма, а не бонус», — сказал Евгений Шеленков, руководитель проекта «Битрикс24 // Университет».

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