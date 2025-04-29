Банковский Процессинговый Центр выбрал семейство платформ «СмартВиста»

«Банковский Процессинговый Центр» (Белоруссия) объявил о старте масштабной миграции собственной инфраструктуры на платформы российского разработчика «БПС Инновационные программные решения». Решение о переходе с существующей системы на базе продуктов компании Tieto было принято вследствие необходимости адаптации национальных финансовых институтов к новым условиям и требованиям работы финансовых организаций. Об этом CNews сообщили представители «БПС Инновационные программные решения».

«Банковский процессинговый Центр» — специализированный центр по информационно–технологическому обеспечению безналичных расчетов с использованием банковских платежных карточек систем, действующих на территории Белоруссии, Является оператором национальной платежной системы «Белкарт».

Новая процессинговая система от «БПС Инновационные программные решения» это сочетание систем для эмиссии (Авторизационная платформа), эквайринга (Расчетная платформа), система предотвращения мошенничества. На текущий момент идет миграция подключенных к Центру белорусских банков, в частности к новой системе подключены уже два банка «Банк Дабрабыт» и Банк «Решение». Новая система на базе платформ «СмартВиста» может обеспечить подключение любого пула карт, который запросит банк-участник: как карты платежной системы «Белкарт», международных платежных систем, включая UnionPay.

Новая система на базе «СмартВиста» обеспечивает поддержку специфики текущих карточных продуктов и сохранение привычного клиентам функционала, накопленного за многие годы функционирования ПЦ, в сочетании с возможностями для дальнейшего развития уже на новой системе от компании БПС. Особое внимание уделено модернизации процессов выпуска пластиковых карт. Улучшена аналитика учета выпускаемых карт, позволяя банкам точно контролировать количество произведенных продуктов и оперативно реагировать на потребности клиентов.

«У нашей команды есть богатый опыт миграции процессинговых систем национального масштаба. Мы рады, что Банковский Процессинговый Центр Республики Беларусь сделал выбор в пользу наших платформ для развития процессинговых услуг для банков-участников. На базе наших платформ можно самостоятельно строить свои собственные продукты и сервисы и быть уверенным в безопасности, надежности и гибкости технологической базы», – сказал Дмитрий Бубнов, Генеральный директор компании «БПС Инновационные программные решения».

«Банковский процессинговый центр обеспечивает работу национальной платежной системы «Белкарт». Мы с большим вниманием относимся к качеству наших услуг для банков-участников и, когда встал вопрос о замене текущей системы, мы выбрали семейство платформ «СмартВиста», которое отвечало всем нашим запросам и требованиям наших банков.» – сказал Александр Сотников, генеральный директор компании «Банковский процессинговый Центр».