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VAS Experts помог мексиканскому интернет-провайдеру повысить производительность и масштабируемость сети с помощью решения BRAS

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts, входит в корпорацию ITG, внедрил программный BRAS на базе платформы СКАТ в сети мексиканского интернет-провайдера Fibra.TV. Благодаря этому оператор решил проблемы с производительностью и управлением, а также подготовил инфраструктуру к росту абонентской базы. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts.

Ранее Fibra.TV использовал маршрутизаторы MikroTik для авторизации и учета абонентов. По мере увеличения нагрузки начали возникать сбои, затруднялось подключение новых пользователей, усложнялось управление тарифами. Оператору потребовалось решение, которое обеспечит стабильную работу сети и гибкость в настройке сервисов.

Программный BRAS от VAS Experts позволил централизовать управление сессиями и оптимизировать работу доступа. Оператор теперь использует как PPPoE, так и IPoE, а также может применять фильтрацию контента, ограничение скорости и доступ по расписанию. Система была развернута в виртуальной среде без аппаратных маршрутизаторов, что упростило масштабирование и снизило затраты. При этом переход прошел без прерывания сервисов и полностью интегрировался с биллингом.

Кроме того, для автоматизации процессов биллинга и упрощения управления абонентами FibraTV интегрировала свою инфраструктуру биллинговую систему Hydra. Это ускорило процесс выставления счетов, повысило точность начислений и свело к минимуму количество ошибок.

«После внедрения BRAS от VAS Experts и интеграции с биллинговой системой Hydra FibraTV удалось значительно повысить производительность своей сети. Проблемы с качеством обслуживания и задержками были устранены, улучшилась стабильность соединения и сократилось количество технических сбоев. Интеграция с Hydra автоматизировала процессы биллинга, снизила нагрузку на службу поддержки и уменьшила количество обращений, связанных с начислениями и управлением тарифами. В результате компания смогла улучшить обслуживание абонентов и эффективнее управлять своей сетью», — сказал Артем Терещенко, директор по развитию VAS Experts.

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