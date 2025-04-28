Столичный производитель сканеров оцифровал печатные издания для Музея Транспорта Москвы

Столичная компания завершила проект по оцифровке печатных изданий Архивно-библиотечного фонда Музея Транспорта Москвы и преобразовала в электронный вид более 66 тыс. книг, периодических изданий и промышленную графику. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно внедряет передовые технологии в различных отраслях: транспорте, строительстве, промышленности и других. Предприятия столицы используют цифровые инструменты, модернизируют производство, а также развивают перспективные проекты и сервисы. Например, столичный разработчик планетарных сканеров и программных платформ для организации электронных архивов, оцифровал более 66 тыс. единиц материалов Архивно-библиотечного фонда Музея Транспорта Москвы. Компания создала цифровые копии книг, промышленной графики и периодических изданий, которые отражают историю становления транспорта в России и за рубежом», – сказал Максим Ликсутов.

Среди оцифрованных изданий на русском и иностранных языках – книги по истории метрополитенов СССР, Европы, а также США. Кроме того, были оцифрованы уникальные периодические издания по истории автобусного и трамвайного движения 1930-х годов, которые представляют собой важные источники информации о становлении транспортных систем.

«Оцифровка печатных изданий музея является важным шагом для сохранения научно-технического наследия Москвы и позволяет сделать историческую информацию о развитии транспорта доступной для исследователей и широкой аудитории. Бесконтактное бережное сканирование проводилось на профессиональных устройствах столичного производства, что обеспечило полную сохранность материалов и высокое качество оцифровки», – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Оцифрованные издания будут доступны удаленно и в читальном зале Архивно-библиотечного центра Музея Транспорта Москвы.

«Библиотечное собрание Музея Транспорта Москвы будет включать тысячи изданий, выпущенных за последние 167 лет. Это научные, технические, справочные, научно-популярные и другие издания на более чем 20 языках мира, которые станут проводником на пути всестороннего изучения транспорта. Благодаря проведенной оцифровке в читальном зале архивно-библиотечного центра Музея каждый желающий сможет ознакомиться с научно-технической документацией, книгами и периодикой о транспорте, многие из которых станут доступны широкому кругу читателей впервые», — сказала директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Процесс оцифровки включал в себя сканирование, обработку графических образов, сборку в единые файлы формата pdf и распознавание текста. Все графические образы были записаны на USB-флеш-накопитель, что обеспечивает удобный доступ к оцифрованным материалам.

«Оцифровка – сложный технологический процесс, требующий высокой квалификации и современного оборудования. Компания располагает 350 профессиональными сканерами, включая планетарные и поточные модели, что позволяет быстро и качественно обрабатывать любые массивы документов. Наши технологии включают более 12 уникальных алгоритмов, в том числе с применением искусственного интеллекта, а каждый этап проходит проверку контроля качества. Специалисты имеют глубокие знания в работе с различной документацией, что позволяет учитывать все нюансы проектов», – сказал директор Департамента по маркетингу корпорации «Элар» Артем Вартанян.