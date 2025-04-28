Skyeng выстраивает процесс ежемесячного закрытия в Optimacros при поддержке Wave Solutions
Современный тренд на автоматизацию бизнес-процессов становится ключевым фактором успеха для компаний в различных отраслях. Исключением не стала и ведущая онлайн-школа Skyeng, которая готова объявить об успешном внедрении нового программного обеспечения. Это значительно упростило подготовку управленческой отчетности, а также предоставило более широкие возможности для анализа.
Ранее в качестве основного инструмента в компании использовали Google Docs. Однако большие трудозатраты, существенное количество ручных операций, риски появления ошибок в расчетах, возможность утери доступа к данным или их утечки, а также необходимость анализировать данные в расширенной детализации побудили отказаться от текущего решения в пользу специализированного ПО. Благодаря положительным отзывам коллег по рынку выбор был сделан в пользу Optimacros – отечественной платформы для интегрированного планирования, бюджетирования и аналитики. Внедрение происходило при помощи интегратора Wave Solutions.
В рамках проекта за четыре месяца были реализованы несколько отчетов Profit and Loss и Cash Flow в различной детализации, в том числе в разбивке до конкретного юридического лица, портфеля продуктов, функции и департамента. Также были внедрены механизмы автоматического обновления справочников из источника, проверки данных и другие отчеты с операционными метриками для акционеров.
Результаты внедрения:
- Сокращение времени на подготовку ежемесячной финансовой отчетности.
- Возможность анализировать данные в различных разрезах с Drill Down до детальных данных.
- Повышение прозрачности и точности отчетности.
- Импортонезависимость от решений Google.
- Повышение безопасности чувствительных данных.
- Поддержка процессов внутренним центром компетенций Skyeng.
Антон Минеев, генеральный директор Wave Solutions:
«Ежемесячное закрытие, бюджетирование, отчетность для топ-менеджмента – все это регулярные процессы в каждой компании, которые не только можно, но и нужно автоматизировать. Такие кейсы мы решаем уже несколько лет, и оптимальным решением во многих случаях становится именно Optimacros. Мы уже успели выработать наиболее эффективные практики, которые позволяют расширить просторы для аналитики и сделать эти процессы удобными и прозрачными».
Руслан Шведков, финансовый директор Skyeng:
«Использование автоматизированных и гибких систем позволяет компаниям выходить на качественно новый уровень аналитики. Именно этого мы и достигли, внедрив проверенную платформу. Консультанты Wave Solutions смогли учесть наши требования и в достаточно короткие сроки представили рабочее решение, которое теперь мы поддерживаем самостоятельно».
Сейчас контур внутри компании продолжает развиваться: консультанты совместно с внутренним центром компетенций автоматизируют процесс бюджетирования и настраивают сценарное моделирование для показателей доходности.
Wave Solutions: https://wavesolutions.ru/.■ Рекламаerid:2W5zFJj2ZTvРекламодатель: ООО "ВЭЙВ СОЛЮШНС"ИНН/ОГРН: 9727011650/1227700661616Сайт: https://wavesolutions.ru/