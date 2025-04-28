Skyeng выстраивает процесс ежемесячного закрытия в Optimacros при поддержке Wave Solutions

Современный тренд на автоматизацию бизнес-процессов становится ключевым фактором успеха для компаний в различных отраслях. Исключением не стала и ведущая онлайн-школа Skyeng, которая готова объявить об успешном внедрении нового программного обеспечения. Это значительно упростило подготовку управленческой отчетности, а также предоставило более широкие возможности для анализа.

Ранее в качестве основного инструмента в компании использовали Google Docs. Однако большие трудозатраты, существенное количество ручных операций, риски появления ошибок в расчетах, возможность утери доступа к данным или их утечки, а также необходимость анализировать данные в расширенной детализации побудили отказаться от текущего решения в пользу специализированного ПО. Благодаря положительным отзывам коллег по рынку выбор был сделан в пользу Optimacros – отечественной платформы для интегрированного планирования, бюджетирования и аналитики. Внедрение происходило при помощи интегратора Wave Solutions.

В рамках проекта за четыре месяца были реализованы несколько отчетов Profit and Loss и Cash Flow в различной детализации, в том числе в разбивке до конкретного юридического лица, портфеля продуктов, функции и департамента. Также были внедрены механизмы автоматического обновления справочников из источника, проверки данных и другие отчеты с операционными метриками для акционеров.

Результаты внедрения:

Сокращение времени на подготовку ежемесячной финансовой отчетности.

Возможность анализировать данные в различных разрезах с Drill Down до детальных данных.

Повышение прозрачности и точности отчетности.

Импортонезависимость от решений Google.

Повышение безопасности чувствительных данных.

Поддержка процессов внутренним центром компетенций Skyeng.

Антон Минеев, генеральный директор Wave Solutions:

«Ежемесячное закрытие, бюджетирование, отчетность для топ-менеджмента – все это регулярные процессы в каждой компании, которые не только можно, но и нужно автоматизировать. Такие кейсы мы решаем уже несколько лет, и оптимальным решением во многих случаях становится именно Optimacros. Мы уже успели выработать наиболее эффективные практики, которые позволяют расширить просторы для аналитики и сделать эти процессы удобными и прозрачными».

Руслан Шведков, финансовый директор Skyeng:

«Использование автоматизированных и гибких систем позволяет компаниям выходить на качественно новый уровень аналитики. Именно этого мы и достигли, внедрив проверенную платформу. Консультанты Wave Solutions смогли учесть наши требования и в достаточно короткие сроки представили рабочее решение, которое теперь мы поддерживаем самостоятельно».

Сейчас контур внутри компании продолжает развиваться: консультанты совместно с внутренним центром компетенций автоматизируют процесс бюджетирования и настраивают сценарное моделирование для показателей доходности.

Wave Solutions: https://wavesolutions.ru/.