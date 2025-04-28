Сеть «ЛабКвест» внедрила личный кабинет пациента на базе сервиса N3.Health MILA

Лабораторная сеть «ЛабКвест» внедрила для своих медицинских центров «Q-Клиника» личный кабинет пациента MILA White Label на базе платформы N3.Health от компании «ЭлНетМед». Решение позволяет пациентам записываться на прием, получать результаты анализов, консультироваться с врачами онлайн и управлять медицинскими документами в едином цифровом пространстве. Об этом CNews сообщили представители «ЛабКвест».

Ранее «ЛабКвест» использовала продукт крупного вендора, но столкнулась с рядом ограничений: чрезмерно сложным клиентским путем как для пациентов, так и для сотрудников, высокой стоимостью масштабирования и отсутствием гибкости в адаптации под специфику бизнеса.

После анализа рынка, включавшего оценку возможностей различных продуктов, интеграций с медицинскими и лабораторными информационными системами, а также гибкости доработок, компания «ЛабКвест» выбрала MILA White Label как оптимальное решение по соотношению функциональности, стоимости и адаптивности.

«Мы искали решение, которое объединит лабораторные и врачебные услуги, электронный документооборот в единой цифровой экосистеме. MILA оказалась лучшей на рынке: она покрывает все наши потребности — от онлайн-записи до телемедицины с авторизацией через Госуслуги, интеграции с МИС и мобильного приложения. При этом нам не пришлось вкладывать миллионы в собственную разработку», — отметил Евгений Рогожников, ИТ-директор ГК «ЛабКвест».

На домене компании для пациентов развернута брендированная в стилистике центров «Q-Клиника» версия облачного личного кабинета MILA. В нем доступны результаты анализов и другие медицинские документы, запись на очные и телемедицинские консультации, вызов на дом, оплата телемедицинских услуг. Через встроенный виджет на сайте «ЛабКвест» и «Q-Клиника» пациенты могут просматривать расписание врачей без авторизации, а для записи на прием можно пройти верификацию через «Госуслуги» или заполнить простую форму заявки.

Дополнительные сервисы включают поиск и бронирование лекарств в аптеках, загрузку пациентом в медкарту собственных документов, возможность делиться документами с врачами перед консультациями. Личный кабинет доступен в веб версии, а также как мобильное приложение под брендом «ЛабКвест» в App Store, Google Play, Rustore и GetApps.

Внедрение личного кабинета на базе MILA позволило «Лабквесту» решить ключевые задачи: обеспечить пациентам удобный доступ к результатам анализов и врачебным заключениям, упростить запись на прием, снизить нагрузку на контакт-центр за счет автоматизации процессов и минимизировать ошибки при обработке заявок. Интеграция с МИС «Первый Бит» позволяет синхронизировать данные врачей, расписаний и услуг без ручного ввода.

В настоящее время в MILA заведены 54 филиала объединенной сети «ЛабКвест» и «Q-Клиника» в 13 регионах России и добавлены 91 врач.

В будущем «ЛабКвест» планирует расширить функционал личного кабинета: добавить программу лояльности, внедрить интерпретацию лабораторных анализов врачами, а также развивать телемедицинские консультации, что повысит возвращаемость клиентов и увеличит выручку компании. Кросс-партнерство с другими медицинскими организациями позволит включать в сервис рекомендованных специалистов — без потери пользователя в «цифровом коридоре».

«Для нас MILA стала цифровым хабом, где сходятся лабораторные и врачебные услуги. Это именно то решение, которое позволит нам сохранить стремительные темпы роста, не жертвуя при этом качеством сервиса. Оно не только закрывает наши текущие потребности, но и дает возможность масштабироваться вместе с развитием бизнеса. MILA станет цифровым ядром всего розничного сегмента компании. На базе платформы мы планируем создать комплексную экосистему, включающую не только основные медицинские сервисы, но и различные инструменты для повышения вовлеченности пациентов. Особую ценность представляет открытость команды N3.Health к диалогу и готовность развивать продукт вместе с нами, учитывая наши уникальные бизнес-процессы», — сказал Евгений Рогожников.

«MILA White Label — это готовое решение для клиник, которое благодаря возможностям интеграционной платформы N3.Health позволяет объединить в себе работу таких цифровых сервисов, как интегрированная электронная медкарта пациента, передача данных в ЕГИСЗ, запись к врачу, телемедицина, обмен данными с разными участниками рынка здравоохранения (клиники, лаборатории, диагностические центры, страховые компании и т. д.) И, в конечном счете, создать сбалансированную экосистему вокруг пациента с учетом требований по обеспечению безопасности персональных данных. На примере сотрудничества с “ЛабКвестом” мы видим эффективность подхода “1 интеграция - множество возможностей” и планируем продолжить развивать нашу платформу и ее решения в этом направлении», — отметила Ирина Скворцова, руководитель проекта MILA компании «ЭлНетМед» (интеграционная платформа N3.Health).

Лаборатория «ЛабКвест» взаимодействует с платформой N3.Health также в рамках сервиса обмена данными лабораторных исследований (ОДЛИ). Реализованная интеграция позволяет лаборатории передавать результаты проведенных исследований в РЭМД ЕГИСЗ, как того требует действующее законодательство, а также отображать эти документы для пациента в приложении MILA.