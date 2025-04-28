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Ainergy расширила набор LLM своей AI BPA-платформы нейросетью Claude 3.7 Sonnet от Anthropic

Российский разработчик AI BPA-платформы Ainergy внедрил в свою экосистему новую LLM Claude 3.7 Sonnet от Anthropic. Обновление расширяет возможности пользователей по автоматизации бизнес-процессов, аналитике, работе с естественным языком и разработке ПО. Об этом CNews сообщили представители Ainergy.

Claude 3.7 Sonnet демонстрирует улучшенное понимание контекста, более точную обработку сложных запросов и повышенную эффективность при обработке больших объемов информации за счет расширенного контекстного окна по сравнению с предыдущей версией Claude 3.5.

По итогам тестирований командой Ainergy, новая модель обрабатывает многостраничные документы на 27% быстрее, а также на 18% повышает точность понимания текста. Кроме того, Claude 3.7 Sonnet демонстрирует сокращение времени на анализ корпоративной документации на 25% и снижение количества фактических ошибок на 32%.

«Интеграция Claude 3.7 Sonnet в платформу Ainergy предоставляет клиентам доступ к усовершенствованным инструментам автоматизации без необходимости внесения изменений в существующую инфраструктуру. Это решение особенно ценно для компаний, работающих со сложными документами и аналитическими задачами», — отметил Владимир Молодык, генеральный директор Ainergy.

Claude 3.7 Sonnet оптимизирован для корпоративного использования, обеспечивает более стабильные результаты при работе с отраслевой терминологией и специализированными текстами. Модель доступна всем пользователям AI BPA-платформы Ainergy.

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