Российские ученые совершили прорыв в точности вычислений квантовых компьютеров

Ученые МИСИС и РАН добились точности операций кубитов-флаксониумов в 99,993%. У квантовых компьютеров из-за их восприимчивости к внешним шумам есть проблема с большим количеством ошибок в вычислениях, решить которую пытаются исследователи в разных странах.



Рекордная точность

Ученые лаборатории сверхпроводниковых квантовых технологий НИТУ МИСИС и лаборатории квантовых технологий ИНМЭ РАН разработали уникальную технологию создания кубитов-флаксониумов, точность вычислений которых в эксперименте достигла 99,993%, сообщил МИСИС на своем сайте.

Разработка позволяет повысить мощность квантовых вычислений и открывает новые перспективы для развития отечественных квантовых процессоров.

Достигнутая точность однокубитных операций на уровне 99,993%, по словам Михаила Тархова, начальника научно-исследовательской лаборатории квантовых технологий ИНМЭ РАН, является «рекордной на уровне мировых гигантов индустрии».

МИСИС Технология изготовления сверхточных кубитов должна дать новый импульс развитию отечественных квантовых процессоров

Сейчас исследователи работают над задачей масштабирования схем на основе флаксониумов и улучшении времени когерентности (согласованность квантовых колебательных процессов).

Технология производства сверхпроводниковых квантовых схем развивается в НИТУ МИСИС в рамках стратегического проекта «Квантовый интернет» по Программе «Приоритет-2030». Разработка и реализация сверхпроводниковых квантовых процессоров ведется в рамках Дорожной карты «Квантовые вычисления».

Флаксониум вместо трансмона

Основным типом сверхпроводниковых кубитов на данный момент являются трансмоны, на которых работают наиболее известные в мире квантовые процессоры таких компаний, как Google и IBM, пояснили ученые.

Трансмоны имеют ограничения по времени когерентности и точности операций. Одна из альтернатив — флаксониумы, которые требуют значительно более сложного технологического процесса, включающего формирование цепочек из десятков джозефсоновских переходов.

«Тестирование образцов показало высокую точность операций — 99,993%, что превосходит лучшие показатели для трансмонов. Существенным фактором, повлиявшим на точность, стала малая длительность управляющих импульсов — всего шесть наносекунд, что в несколько раз короче, чем у трансмонов», — сказала инженер научного проекта лаборатории сверхпроводниковых квантовых технологий НИТУ МИСИС, научный сотрудник Российского квантового центра Татьяна Чудакова.

Проблема точности

Одна из особенностей флаксониумов — они отличаются устойчивостью к шумам и высоким временем когерентности.

Квантовые компьютеры построены на кубитах (единицы квантовой информации), которые невероятно чувствительны к шумам и возмущениям окружающей среды, таким как изменения температуры и электромагнитные помехи. Даже незначительные нарушения тонкого квантового состояния кубита могут привести к потере данных и ошибкам в квантовых системах.

В июне 2024 г. CNews писал о том, что ученые из научно-образовательного центра «Функциональные микро/наносистемы» (создан на базе МГТУ им. Н. Э. Баумана и ВНИИА им. Н. Л. Духова) запустили в работу первый отечественный высокоточный сверхпроводниковый квантовый процессор. Точность выполнения на новом устройстве простых однокубитных алгоритмов составила 99,76%, а более сложных двухкубитных операций — 99,11%.

В конце 2024 г. Google в своем блоге представила Willow — новый чип, который «может экспоненциально уменьшать количество ошибок по мере масштабирования с использованием большего количества кубитов». До каких значений, не уточнялось, но было сказано: «Это решает ключевую задачу в квантовой коррекции ошибок, над которой эта область работала почти 30 лет». СМИ называли 105-кубитный Willow «прорывом» в квантовых вычислениях.

Другой мировой лидер в сфере квантовых вычислений — компания IBM — в июне 2025 г. заявила, что создаст первый масштабный квантовый компьютер для решения практических задач с 200 логическими кубитами и встроенной коррекцией ошибок Starling к 2029 г.