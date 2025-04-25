Высшие учебные заведения разместили более 90 решений в столичном «Банке технологий»

Столичный реестр предлагает промышленникам свыше 520 решений, более 90 из них разместили 17 ведущих вузов страны. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город системно развивает высокие технологии в промышленности. Для этого мы в том числе открыли «Банк технологий», сервис, где представлены инновационные инструменты и ИТ-решения для цифровизации, автоматизации и модернизации производств. В проекте активно участвуют российские вузы, которые разместили на ресурсе уже 94 высокотехнологичные разработки для развития индустриального сектора», – отметил Максим Ликсутов.

В числе крупнейших вузов-вендоров – Московский энергетический институт, представивший 20 решений. РХТУ им Д.И. Менделеева предлагает 19 разработок, Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет – 14, Российский биотехнологический университет – экспонирует девять технологий, а МГТУ им. Н.Э. Баумана – четыре решения.

«Сервис позволяет самостоятельно подобрать необходимую технологию, найти компанию, оказывающую услуги по внедрению, получить информацию о практической эффективности, а также заказать подробную консультацию по решению. С 2023 г., помимо предприятий, свои разработки в реестре могут разместить высшие учебные заведения страны», – сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Например, Московский энергетический институт предлагает экзоскелет на базе электро-гидропневмопривода, который усиливает физические возможности человека и улучшает управление движениями. Создана также медицинская версия для нижних конечностей с компактным электрогидроприводом поворотного типа и отдельным блоком питания.

МГТУ им. Н.Э.Баумана экспонирует действующий образец промышленного комплекса селективного лазерного плавления. Он представляет собой 3D-фабрику для производства функциональных изделий методом послойного спекания металлических порошков. Оборудование позволяет создавать изделия в габаритных размерах до 250 миллиметров.

Также университет предлагает высокопроизводительную интеграционную платформу искусственного интеллекта, которая предназначена для комплексного управления большими данными. Платформа способна обрабатывать и анализировать изображения, текст, аудио и видео, поступающие из разных источников в режиме реального времени. Ключевыми преимуществами являются наличие визуальной среды разработки для быстрого создания ИИ-приложений, системы мониторинга качества в реальном времени, механизмов прогнозирования эффективности и контроля использования ресурсов. Функциональный арсенал платформы охватывает полный цикл работы с данными: от загрузки и предварительной обработки до анализа с применением алгоритмов машинного и глубокого обучения.

Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет предлагает способ переработки отходов с использованием метода сверхкритического состояния воды, при котором вода находится под высоким давлением и температурой. В таком состоянии жидкость растворяет органические материалы, проникает в твердые вещества и ведет себя как газ.

Метод экологичен и позволяет перерабатывать сложные смеси отходов – медицинские, пищевые, сельскохозяйственные, промышленные и др.

Решение нашло применение на пермском предприятии по выпуску БАДов и другой органической продукции, а также на агрохолдинге в Южном федеральном округе для переработки шелухи риса с целью получения масла и других полезных компонентов.