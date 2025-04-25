Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) модернизировал облачную инфраструктуру ЦОД во Фрязино

Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) обновил облачную платформу дата-центра «Инферит» во Фрязино. Это повысило отказоустойчивость систем, их производительность и безопасность для пользователей. Модернизация инфраструктуры помогает ЦОД соответствовать современным стандартам ИТ, отвечает стратегии ГК Softline и укрепляет ее позиции как центра компетенций по работе с крупными клиентами. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Провайдер обновил облачную платформу, используя гибкую сетевую архитектуру по схеме Clos Folded Flat Tree EF (VxLAN) + SDN (VxLAN). Теперь сеть устроена так, что даже при резком росте нагрузки (например, когда к сервисам одновременно обращаются много пользователей) она остается стабильной. Кроме этого, сеть без дополнительных настроек быстро подстраивается, если нужно добавить новые серверы или мощности.

Чтобы ускорить передачу данных через сетевой интерфейс и уменьшить нагрузку на вычислительные мощности, специалисты также улучшили SDN-сеть. Изменения коснулись размера MTU (Maximum Transmission Unit). Теперь клиенты могут установить MTU до 9000 байт для передачи пакета данных без фрагментации.

Программное решение OpenStack для создания облачной инфраструктуры специалисты обновили до версии Bobcat. Она отличается улучшенной системой визуализации и поддержкой Kubernetes, позволяет удобнее управлять дисками. UI-интерфейс системы тоже не оставили без внимания: расширили политики безопасности, сделали гибкую настройку правил доступа. Появилась поддержка кастомизации White Label: теперь можно настроить внешний вид и функциональность консоли под корпоративный стиль и задачи.

Завершилась модернизация ЦОД переходом облачной платформы на операционную систему «МСВСфера Сервер» 9, разработанную «Инферит ОС». Система позволяет обновить физические и виртуальные устройства под управлением устаревших версий Enterprise Linux до «МСВСфера Сервер» 9 без переустановки и потери данных. Поддерживает технологии виртуализации KVM, Docker и Kubernetes.

«Обновленный сегмент облака в наукограде Фрязино подойдет для хранения резервных копий, быстрого восстановления данных, развертывания Dev/Test-сред. При этом инфраструктурная часть отвечает отраслевым стандартам, а визуальный интерфейс упрощает работу. Специалисты “Инферит Облако” всегда готовы проконсультировать по вопросам размещения в дата-центре и провести экскурсию как по ЦОД, так и по производству “Инферит”», — сказал Сергей Андриевский, технический директор «Инферит Облако».

«Технологический суверенитет России невозможен без надежной защиты и программной независимости центров обработки данных. Понимая это, “Инферит ОС” разрабатывает инструменты, которые позволяют компаниям эффективно адаптироваться к новым реалиям. Решение «МСВСфера Сервер» 9 включает в себя интегрированные службы и приложения, которые обеспечивают плавную миграцию без нарушения бизнес-процессов», — сказала Ирина Назаренко, директор «Инферит ОС».