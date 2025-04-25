МТС улучшила LTE-сеть в двух селах Могойтуйского района

МТС улучшила телеком-оборудование в селах Могойтуйского района. Новое качество связи стало доступно жителям на всей территории населенных пунктов, а также туристам, следующим к популярным местам отдыха. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели работы по модернизации сети LTE, в результате чего в селах Ушарбай и Цаган-Челутай скорость мобильного интернета выросла в среднем на 30% и увеличилась емкость сети. Скоростной мобильный интернет стал доступен также путешественникам, направляющимся к минеральному источнику Зымка.

Расположенный рядом профилакторий хорошо известен среди забайкальцев и жителей соседних регионов Дальнего Востока. Согласно преданию, вода из источника может исцелить от 77 болезней, а место – сакрально и его посещение особенно полезно для женского здоровья.

«Благодаря модернизации оборудования более двух тысяч жителей сел могут с комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами и приложениями в часы пик, общаться по видеосвязи в HD-качестве, удаленно работать, использовать интернет-ресурсы для подготовки к экзаменам. А пассажиры, следующие к популярным туристическим локациям, например, Цугольскому дацану или пещерам Хээтэй, пользоваться онлайн навигаторами и быть на связи с родными и близкими», - сказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.