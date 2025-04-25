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Bell Integrator разработал систему сквозного мониторинга бизнес-процессов для российской финансовой организации

Компания Bell Integrator (ГК Softline) разработала систему бизнес-мониторинга сквозных процессов для российской финансовой корпорации. Созданное решение в режиме реального времени информирует о сбоях на всех уровнях ИТ-инфраструктуры и в информационных системах, отображая результаты на дашбордах. Это позволяет устранять выявленные проблемы, инциденты и нештатные ситуации. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

Ранее заказчик использовал коробочное решение, которое на данный момент не поддерживается на территории России, и лишь частично закрывает потребности компании. Процесс мониторинга осуществлялся децентрализовано – сотрудники центрального мониторинга отслеживали состояние инфраструктуры, сотрудники сопровождения проводили мониторинг работоспособности сервисов (только в рамках своей зоны ответственности и рабочего времени), а владельцы процесса/сервиса осуществляли контроль на основе данных по обращениям и инцидентам из отчетов. Использование существующего решения не позволяло проводить непрерывный мониторинг всех сервисов и оценивать влияния сбоя на бизнес-процессы, так как первопричина проблемы не фиксировалась в момент ее возникновения.

Специалисты Bell Integrator разобрались в текущих процессах заказчика, выстроили процесс взаимодействия, полностью проработали шаблоны документации. Новое решение дало возможность финансовой корпорации проводить бизнес-мониторинг, сбор метрик, трейсов, событий и логов в круглосуточном режиме, выявлять сбои на всех слоях и компонентах и реагировать на деградацию качества ИТ-услуг.

«Система уже показала свою эффективность, позволив заказчику быстрее реагировать на нештатные ситуации. Поэтому в 2025 г. у него в планах расширение сфер мониторинга и наполнение его новыми бизнес-процессами», – отметила Виктория Семина, руководитель проекта компании Bell Integrator.

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