CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект
|

Yandex B2B Tech открыла доступ к опенсорсным нейросетям для анализа изображений

Yandex B2B Tech открыла доступ к опенсорсным визуально-генеративным моделям (VLM), таким как Deepseek VL2 Tiny и Gemma3 27B. С их помощью компании смогут составлять описания товаров по фотографиям и быстро находить нужную информацию по документам. Эти модели доступны в Yandex Cloud AI Studio для пакетной обработки большого количества изображений: за один раз в нейросети можно отправить сразу множество запросов. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Всего для обработки огромных объемов данных доступны около 20 больших языковых (LLM) и VLM-моделей. В таком режиме они будут полезны бизнесу для анализа и классификации документов или коммуникации с клиентами. Например, банки и ритейлеры смогут использовать нейросети для ежедневного анализа комментариев клиентов или запросов в службу поддержки. При этом они смогут использовать модели по расписанию, по мере накопления данных или для объемных разовых задач.

Тарификация LLM- и VLM-моделей при использовании на больших объемах данных начинается от 200 тыс. токенов (примерно 200 изображений или 360 страниц текста). Такое использование моделей обойдется вдвое дешевле, чем в стандартном режиме, а результат можно получить в течение дня.

«Каждую неделю мы видим запуск новых ML-моделей, при этом каждая из них может лучше справляться с теми или иными нишевыми задачами. Поэтому бизнесу важно иметь доступ к большому разнообразию моделей и возможность протестировать их в своих бизнес-сценариях. Поэтому мы предоставляем клиентам платформу для разработки ML-сервисов с возможностью широкого выбора моделей, чтобы каждый мог подобрать оптимальную нейросеть, дообучить под свои задачи и запустить с минимальным написанием кода», – сказал руководитель продуктового ML-направления Артур Самигуллин.

Среди уже доступных моделей – Qwen2.5 и LLaMa 3.3, рассуждающие нейросети QwQ и DeepSeek R1. По мере появления новых опенсорсных моделей они почти сразу будут развернуты на платформе Yandex Cloud AI Studio. Вскоре клиентам также будет доступна VLM-модель «Яндекса», которая уже используется в «Алисе», «Нейроэксперте», «Поиске» и других сервисах компании. Если клиенту нужно использовать модель для разовых запросов, он может развернуть нужную нейросеть на облачной платформе на выделенных ресурсах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российских военных атакует шпионский вирус, встроенный в навигационное приложение для Android

Из-за развития ИИ в регионах с растущими дата-центрами начинается дефицит воды

Российские ИТ-шники и депутаты обсуждают, как ограничить возвращение иностранных ИТ-компаний

Хакеры набросились на российскую медицину. Под главным ударом фармацевтика

В Минобороны России создается структура для ускоренной разработки и выпуска морских беспилотников

Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2025

Конференции

Рынок CRM 2025

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Mate 70 Pro: ультимативный фотофлагман

Доступные игровые ноутбуки стоимостью до 100 000 рублей: хиты продаж

Лучшие стайлеры для волос: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153