Цифровизация государственных услуг (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Взаимодействие граждан и государства все заметнее переходит в цифровую плоскость. Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ проанализировал тенденции цифровизации госуслуг населению по итогам 2024 г. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Расчеты опираются на данные Росстата, а также результаты первой волны проводимого ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Мониторинга технологий искусственного интеллекта и цифровой трансформации экономики и общества.

Главные выводы

Подавляющее большинство россиян в возрасте 15 лет и старше, обращавшихся за государственными и муниципальными услугами (госуслугами), получают их полностью или частично онлайн (86,7% в 2024 г.). Каждый второй пользователь госуслуг (55%) — исключительно онлайн, не обращаясь в ведомства, МФЦ и др.

С 2016 г. стабильно снижается доля россиян, не использующих интернет для получения госуслуг: в 2024 г. она составила 13%. Можно предположить, что часть представителей этой группы, наравне с привычными «очными» форматами, стала обращаться и к онлайн-инструментам: доля населения, получающего госуслуги онлайн и офлайн, за период 2016–2024 гг. выросла втрое (до 31,6%).

Данные Росстата демонстрируют явную связь предпочитаемых форматов взаимодействия с государством с возрастом граждан. В 2024 г. только офлайн получали госуслуги в основном россияне в возрасте 65 лет и старше — среди них 45,4% не использовали интернет для этих задач. При этом более половины этой группы уже освоили онлайн-инструменты, а четверть и вовсе отказались от личных визитов в различные ведомства и получали госуслуги исключительно через интернет.

На динамику цифровизации госуслуг заметное влияние оказала пандемия COVID-19. Однако достигнутый в тот период уровень в субъектах России сохранился по-разному. Так, в Москве и Сахалинской области рост доли населения, получающего госуслуги с использованием интернета (частично или полностью), продолжился и после 2021 г. Сейчас эти регионы приблизились по величине данного показателя почти к 100%. Довольно высокие его значения (более 96%) также в Астраханской области, ХМАО, Республике Башкортостан и Чеченской Республике. В ряде других регионов, напротив, после снятия пандемийных ограничений часть населения вернулась к более привычным офлайн-форматам. Вследствие этого, например, в Санкт-Петербурге, Мурманской области, Алтайском крае и др. в 2024 г. менее 75% получающих госуслуги использовали для таких целей интернет.

Чаще всего россияне заходят на электронные порталы (например, «Госуслуги») за нужной информацией (77,6%) и результатами предоставления услуг (47,1%), для осуществления обязательных платежей (54%), получения или отправки документов (40,3%).