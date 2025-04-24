CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация Электроника
|

Pridex Technology представила собственную линейку биометрического оборудования для СКУД

Pridex Technology, ИT-интегратор в структуре компании Pridex, анонсировал собственную линейку биометрического оборудования для СКУД. В частности, была впервые продемонстрирована работа биометрических проходных, систем хранения и планшетов бронирования, включая две модели турникетов EST Medium и EST Compact. Последняя является единственной на рынке моделью с глубиной всего 60 см, что позволяет с легкостью использовать ее даже в очень ограниченном пространстве. Об этом CNews сообщили представители Pridex Technology.

Главная отличительная особенность биометрических решений от Pridex Technology – бесшовная интеграция практически с любыми внешними системами контроля и управления доступом, уже установленными на объектах. Созданная компанией цифровая платформа дает профильным сотрудникам возможность использовать широкий пул готовых интерфейсов для комплексного управления безопасностью в здании, а также поддерживает работу с оборудованием и ПО большинства ведущих вендоров: Perco, Biosmart, Sigur, Bosch, Honeywell, Rusguard и др. Кроме того, аккредитованная коммерческая биометрическая система Pridex Technology позволяет обрабатывать биометрические данные согласно 572-ФЗ.

Обладая обширным опытом в области создания рабочих пространств, Pridex в первую очередь фокусируется на развитии направления лицевой биометрии в офисах. Однако, как отмечают в компании, представленные ПО и оборудование могут также использоваться в строительной сфере, ритейле и др., где могут интегрироваться не только непосредственно со СКУД, но и, например, с системами учёта рабочего времени.

Алексей Курсин, управляющий партнер, директор по технологиям и цифровым решениям Pridex: «На данный момент лицевая биометрия является одной из наиболее перспективных технологий на рынке систем безопасности, обеспечивая более продвинутый уровень защиты и одновременно повышая удобство использования. Конечно, с появлением государственной Единой биометрической системы процесс “встраивания” технологии в повседневную жизнь стал несколько сложнее – как для компаний, так и для конечных потребителей. Именно поэтому мы предлагаем нашим клиентам полностью готовое решение, в котором не только учтены все технические и законодательные аспекты, но также продуман и пользовательский опыт: простая процедура онбординга поможет сотрудникам пройти все необходимые этапы регистрации биометрических данных буквально за пару минут».

Владислав Святик, заместитель генерального директора Центра биометрических технологий: «Как оператор Единой биометрической системы мы всячески содействуем внедрению передовых сервисов на основе технологии распознавания лиц в самые разные сферы общественной жизни. Появление на рынке СКУД комплексного биометрического решения для обеспечения безопасности, безусловно, является важным шагом в популяризации данного способа подтверждения личности среди широкой массы пользователей».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В Минобороны России создается структура для ускоренной разработки и выпуска морских беспилотников

Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2025

Сервис для общения с ИИ увеличил число пользователей вдвое за полгода

В США взлет популярности мессенджеров с шифрованием после скандала с утечкой данных у министра обороны

Арестован глава департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии по делу о мошенничестве с ИТ-проектами

Выручка крупного российского интегратора подскочила на 3 миллиарда

Конференции

Рынок CRM 2025

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Доступные игровые ноутбуки стоимостью до 100 000 рублей: хиты продаж

Лучшие стайлеры для волос: выбор ZOOM

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153