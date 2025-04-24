МТС запустила LTE на родине одной из старейших школ Бурятии – селе Улюн

МТС запустила LTE-сеть в селе Улюн Баргузинского района Бурятии. В результате установки нового телеком-оборудования населенный пункт получил высокоскоростной мобильный интернет. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Связь LTE от МТС стала доступна для более 1000 жителей населенного пункта. Мобильный интернет покрывает все 26 улиц, а также социальные объекты, в частности, здание администрации, среднюю школу, построенную еще в 1844 г., и которая считается одной из старейших бурятских школ, Дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, почтовое отделение.

«Улюн – еще один удаленный поселок, в котором мы запустили LTE-связь. Теперь местные жители могут пользоваться важными онлайн-ресурсами: государственными порталами, сайтами медицинских и образовательных услуг, интернет-банком и другими сервисами. С мобильным интернетом от МТС селяне также могут общаться в соцсетях и мессенджерах, звонить по видео, смотреть фильмы, сериалы и обучающие ролики по сельскому хозяйству, а школьники с еще большим комфортом готовиться к экзаменам, дополнительно используя интернет-ресурсы», — сказала директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.