CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС в преддверии дачного сезона прокачала связь для новосибирских дачников

МТС улучшила покрытие мобильной связи в девяти дачных сообществах Новосибирска. В результате строительства нового и обновления существующего телеком-оборудования средняя скорость мобильного интернета в разных локациях выросла до 50%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В дачных поселках Майское, Орбита, Марьин лог, Раздолье, Рябина, Ветеран, СПО Учхоз, Авиатор и Первая заря МТС включила LTE в разных диапазонах. Это обеспечивает передачу данных и голоса при работающей функции VoLTE.

«Мы продолжаем планомерно улучшать качество связи, не только в центральных городских локациях, но и в небольших дачных сообществах. Так, например, в прошлом году МТС установила новое телеком-оборудование в трех садовых поселках — в СНТ «Надежда» и ДНТ «Царская усадьба» неподалеку от поселка Красный Яр, а также в СНТ «Экспериментатор» рядом с Академгородком. Мы понимаем, как важно даже за городом оставаться на связи. Особенно это актуально для пожилых людей, чтобы они могли оперативно сообщать о своем самочувствии родственникам, обратиться за помощью или найти совет по ведению огорода в интернете», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В Минобороны России создается структура для ускоренной разработки и выпуска морских беспилотников

Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2025

Сервис для общения с ИИ увеличил число пользователей вдвое за полгода

В США взлет популярности мессенджеров с шифрованием после скандала с утечкой данных у министра обороны

Арестован глава департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии по делу о мошенничестве с ИТ-проектами

Выручка крупного российского интегратора подскочила на 3 миллиарда

Конференции

Рынок CRM 2025

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Доступные игровые ноутбуки стоимостью до 100 000 рублей: хиты продаж

Лучшие стайлеры для волос: выбор ZOOM

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153