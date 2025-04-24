«МегаФон» увеличил емкость сети в Приангарье

Быстрый LTE и стабильную связь получили жители в Байкальске, Братске, Усолье-Сибирском, а также в селах Шерагул и Енисей Иркутской области. Специалисты «МегаФона» модернизировали здесь телеком-оборудование, расширив покрытие и емкость сотовой сети. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Впервые «МегаФон» провел LTE на действующую базовую станцию в осинском селе Енисей с населением более чем 1000 человек. Там есть школа, детский сад, районная больница, почтовое отделение, мимо проходит дорога Грязнушка – Енисей – Онгосор. Все это требует качественной, устойчивой сети и быстрой скорости передачи данных. Теперь же местные жители могут готовиться к работе и учебе, читать блоги и новости на сайтах, общаться в мессенджерах, обмениваться файлами, оформлять электронные документы и др.

Появление современного поколения связи в Енисее расширило в Иркутской области зону обслуживания технологии VoLTE – звонков через интернет. Сервис дает возможность общаться по телефону и одновременно пользоваться онлайн-сервисами с того же устройства без помех и зависаний.

Кроме того, более широким покрытием обеспечили абонентов в Шерагуле Тулунского района и Усолье-Сибирском. Новые низкочастотные слои позволили увеличить стабильность и силу сигнала, сейчас он распространяется на большую территорию и лучше проникает внутрь помещений.

Более высокочастотные слои 4G добавили на базовые станции в Братске, его пригородном садовом товариществе Мичуринец и Байкальске. Благодаря проведенным работам значительно выросла скорость передачи данных и увеличилась емкость сети, а значит большее количество человек могут выходить в интернет одновременно и без потери скорости.

Изменения в работе сети могли заметить не только местные жители, но и абоненты проезжающие по федеральным трассам «Байкал», «Сибирь» и железной дороге, а также туристы, прибывшие в Байкальск покататься со склонов Горы Соболиной. Им стало проще прогружать карты, отправлять сообщения и звонить близким, делиться фотографиями в соцсетях, искать необходимую информацию через браузер.

«В ходе работ, организованных в Братске и Байкальске, удалось расширить емкость сети LTE в три раза, в Шерагуле и Усолье-Сибирском этот показатель увеличился на 50%. В Енисее же мы впервые обеспечили сигнал 4G. Ускорилось и интернет-соединение – в среднем на всех базовых станциях до 50 Мбит/с. Местным жителям теперь комфортнее пользоваться цифровыми сервисами для решения бытовых вопросов, работы, учебы и досуга», – сказал директор «МегаФона» в Иркутской области Евгений Белый.

В результате модернизации абоненты увеличили онлайн-трафик на 113%. Объем загрузок за месяц сравним с почти 7 млн фотографий, снятых на смартфон, или с примерно 17 тыс. просмотренных фильмов. Объем голосовых звонков показал прирост на 42%.