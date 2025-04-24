«Кит-системс» перевел ИТ-инфраструктуру на российскую аппаратную базу

Системный интегратор «Кит-системс» завершил проект миграции внутренней ИТ-инфраструктуры на российские серверы и системы хранения данных компании Yadro. Это позволило заместить решения ушедших с рынка зарубежных вендоров и создать масштабируемую базу для запуска новых цифровых сервисов. Об этом CNews сообщили представители «Кит-системс».

Выбор оборудования Yadro продиктован проектным опытом интегратора в миграции инфраструктур предприятий различных отраслей и учреждений госсектора на отечественные решения. Также немаловажную роль сыграло наличие полноценной и всесторонней поддержки производителя, включая гарантию ее предоставления в долгосрочной перспективе. Инженеры «Кит-системс» протестировали серверы Vegman R220 G2 и СХД Tatlin.Flex.Twin обособленно и в составе информационной системы компании. Убедившись в корректности работы и совместимости со всеми компонентами инфраструктурного комплекса, они ввели их в эксплуатацию и в сжатые сроки перевели на них ряд ключевых ИТ-сервисов.

Новое поколение серверов Vegman R220 G2 с усовершенствованной эргономикой, сбалансированной аппаратной платформой, улучшенной производительностью и конструкцией ориентировано на самый широкий спектр корпоративных задач. ИТ-компаниям они обеспечивают постоянную доступность критически важных сервисов, высокую скорость обработки данных разного типа, а также надежную их защиту от различных угроз. Централизованный мониторинг и управление серверным парком осуществляется единой платформой Yadro СУПРИМ.

Tatlin.Flex.Twin – компактная и высокопроизводительная all-flash система с оптимальным набором характеристик из семейства корпоративных систем хранения данных начального уровня Tatlin.Flex. Оснащена 24-дисковым массивом, обеспечивающим высокую производительность, отказоустойчивость и плотность хранения данных при компактных габаритах устройства.

«В рамках стратегии минимизации рисков, связанных с уходом западных производителей ИТ- оборудования, мы модернизировали инфраструктуру, опираясь на апробированные в многочисленных проектах разработки компании Yadro. Новые решения полностью отвечают нашим требованиям по производительности и гармонично вписались в технологический ландшафт компании, - сказал Евгений Шляпкин, технический директор «Кит-системс». – Вендор снова зарекомендовал себя надежным партнером, поставив оборудование в строгом соответствии с контрактными условиями по объему и срокам. А мы в свою очередь значительно сократили расходы за счет получения специальных ценовых условий для партнеров».

Оборудование Yadro полностью спроектировано российскими инженерами, производится на российсклм заводе полного цикла «Ядро Фаб Дубна» и включено в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга России.

«Кит-Системс — наш давний и надежный партнер, успешно реализовавший множество инфраструктурных проектов на базе решений Yadro. Теперь наши продукты помогают обеспечивать непрерывную работу ключевых сервисов самого интегратора. Серверы Vegman R220 G2 и СХД Tatlin.Flex.Twin демонстрируют отличные результаты в корпоративной среде, подтверждая свою универсальность и эффективность в различных отраслях. Уделяя большое внимание функциональности наших решений, мы также считаем важным оказывать всестороннюю поддержку нашим партнерам и клиентам, чтобы обеспечивать стабильность работы их ИТ-инфраструктур», - отметил Егор Литвинов, директор продуктового направления Tatlin.Yadro.