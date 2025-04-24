«К2Тех» разработал концепцию умной медицинской клиники

«К2Тех» спроектировал ИТ-ландшафт для медицинской клиники премиум-класса. В проекте заложены инженерные и ИТ-системы, делающие пребывание посетителей в клинике максимально удобным: от «умного» паркинга до навигации пациента на территории медучреждения. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Система позиционирования пациентов определяет местонахождение человека в клинике. Эта система построена на основе умных браслетов, меток и приложения для мобильных устройств. Интеграция с медицинской информационной системой позволяет приложению автоматически записать пациента к врачам выбранной специальности, построить кратчайший путь к ним, учитывая количество человек в электронной очереди. Система также оптимизирует бизнес-процессы заказчика, анализируя время, затраченное врачами на прием клиентов.

Браслеты фиксируют основные показатели жизненно важных функций пациента, имеют датчики контроля падения и кнопку экстренного вызова врача. В случае резкого изменения положения метки включается ближайшая видеокамера, на экране дежурной медсестры выводится соответствующее изображение, на карте показывается точка нахождения пациента. Для этого экспертами «К2Тех» была спроектирована система видеонаблюдения, покрывающая все зоны возможного нахождения посетителей клиники.

Системы контроля и управления доступом включают в себя как турникеты на входе в клинику, так и мультимедийные панели-считыватели у кабинетов врачей, отображающие свободные временные слоты приема и актуальное количество человек в очереди. Это позволяет пациенту записаться к врачу на месте, приложив к панели браслет или телефон. За безопасность пациентов также отвечает комплекс охранной сигнализации: объемных датчиков движения, разбития стекла.

«Мы уделили особое внимание решениям умного паркинга, создающим комфорт на всем пути движения по трем этажам подземной парковки. Главную роль здесь играют системы видеоаналитики. На въезде в парковку устанавливаются считыватели номеров, автоматизирующие процесс пропуска; экраны отображают количество свободных мест и их расположение. Над каждым парковочным местом планируется установить камеры со светодиодной индикацией. Во-первых, цветная индикация может показать свободные и занятые места, зоны для инвалидов и сотрудников клиники. Во-вторых, камеры осуществляют контроль, подавая сигнал службе безопасности в случае нарушения правил парковки. У лифтов будут установлены терминалы для построения маршрута до конкретной машины, интегрированные в общую систему видеоаналитики – посетителям не придется искать припаркованный автомобиль самостоятельно», – сказал руководитель направления слаботочных систем «К2Тех» Иван Кондратенков.