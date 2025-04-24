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Группа ЦРТ начала внедрение умной камеры со встроенной видеоаналитикой в АПК «Безопасный город»

Группа компаний ЦРТ и НПО «Взор» разработали умную камеру со встроенной видеоаналитикой на базе своих продуктов. Группа ЦРТ уже начала ее внедрение в проектах АПК «Безопасный город». Об этом CNews сообщили представители ГК ЦРТ.

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ: «Группа ЦРТ реализовала более 500 проектов на базе компьютерного зрения — ИИ-решение «Визирь» используется на спортивных и транспортных объектах, позволяет осуществлять биометрический, «по лицу», проход в офисы, университеты и фитнес-центры, в 24 городах страны входит в состав АПК «Безопасный город». Сегодня мы объявляем об успешном завершении тестирования и начале внедрения совместного продукта ЦРТ и НПО «Взор» — интеллектуальной IP-видеокамеры «Финист», оснащенной передовыми технологиями искусственного интеллекта группы ЦРТ. Новая умная камера усиливает экспертизу группы ЦРТ в АПК «Безопасный город», позволяет конечным пользователям решить проблему с импортозамещением и существенно оптимизировать затраты».

Дмитрий Проданов, директор НПО «Взор»: «Наличие технологий искусственного интеллекта в IP-камере «Финист» и ее полная совместимость с ИИ-решением «Визирь» позволяет предоставить рынку новые возможности. Пилотные проекты демонстрируют, что за счет встроенного вычислителя размер затрат на поддержание каналов связи и Центров обработки данных (ЦОД) может быть сокращен более, чем на 30% и мы приветствуем масштабирование нашего совместного с группой ЦРТ решения».

Среди характеристик нового интегрированного решения — хранение видео и обработка видеопотоков искусственным интеллектом прямо на борту видеокамеры, что существенно экономит ресурсы ЦОД. Кроме того, новое решение дает возможность использовать мобильные каналы связи, оперативно размещать камеры в любом месте при наличии электропитания. Совокупность этих преимуществ позволяет существенно экономить на каналах связи и ЦОД, открывает возможность разместить большее количество видеокамер.

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