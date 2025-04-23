«Т1» расширяет сотрудничество с вузами по всей стране

В 2024 г. российский ИТ-сектор вырос на 20%, а уже к 2030 г. рынок может удвоиться. Для устойчивого развития индустрии необходим кадровый резерв из специалистов, которые имеют не только сильную академическую базу, но и практические навыки. Бизнес идет в вузы, чтобы помочь образовательным учреждениям актуализировать программы, повысить квалификацию педагогов и дать студентам возможность поработать с современными технологиями.

Эксперты ИТ-холдинга «Т1» сразу в нескольких ведущих технических вузах участвуют в разработке программ обучения, проводят лекции, семинары, хакатоны и дни открытых дверей. Это только часть масштабного партнерства компании и университетов. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

«Сотрудничество с вузами — стратегический приоритет для «Т1». Эксперты холдинга передают студентам опыт решения практических задач и помогают им научиться работать с современными отечественными ИТ-продуктами. В результате начинающие специалисты получают не только качественное образование, но и возможность начать карьеру еще во время учебы. Это дает выпускникам значительное конкурентное преимущество в будущем», — сказала Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора ИТ-холдинга «Т1» по персоналу.

Например, в МАИ эксперты холдинга готовят специалистов в области искусственного интеллекта, а также ведут курс лекций о развитии лидерских качеств для учащихся всех направлений. Студентам Ижевского государственного технического университета «Т1» помогает освоить язык программирования Java, предоставляя современные учебные материалы.

Одно из важных направлений сотрудничества – внедрение в образовательный процесс ИТ-решений от «Т1». Так, около 40 преподавателей МАИ прошли обучение по работе с продуктом «Инженерный анализ Т1». Это решение позволяет проводить моделирование различных физических процессов и явлений, что сокращает цикл разработки и стоимость испытаний. Технология актуальна в более чем 30 учебных дисциплинах. В дальнейшем холдинг будет предоставлять вузам и другие свои продукты, которые помогут студентам получить практический опыт.

В 2025 г. «Т1» нацелен на расширение регионального присутствия и усиление распределенных команд. Поэтому, помимо столичных вузов – МАИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Финансового университета – холдинг активно сотрудничает с ИжГТУ им. М.Т. Калашникова, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, РГРТУ им. В.Ф. Уткина, УрФУ им. Б.Н. Ельцина, СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, НГУ и Самарским университетом им. С.П. Королева. Команда готова к привлечению новых вузов-партнеров и расширению программы.