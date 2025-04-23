Ритейл и E-commerce стали лидерами по использованию облачных сервисов в России

МТС Web Services (MWS), входит в группу МТС, проанализировала потребление облачных сервисов в отраслях экономики России. Лидерами по числу компаний, использующих облачные сервисы, стали ритейлеры и представители E-commerce. На них приходится более 20% клиентов MWS, пользующихся облачными услугами. По объему потребления виртуальной инфраструктуры ритейлеры также занимают лидирующие позиции, находясь на втором месте среди всех отраслей экономики. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В тройку лидеров по числу предприятий, пользующихся облачными сервисами, также вошли компании из сферы информации и связи и обрабатывающего производства. На них приходится 17 и 9% клиентов MWS соответственно.

При этом по объему потребления облачных сервисов представители ритейла и E-commerce занимают второе место после компаний из сферы информации и связи. В тройку лидеров по объему потребления облачных сервисов также вошли финансовые и страховые компании.

Среди всех облачных сервисов представители ритейла и E-commerce чаще всего используют виртуальную инфраструктуру. Следом идет резервное копирование и объектное хранилище.

Больше всего выросли продажи объектного хранилища. Его закупки выросли в 4,5 раза. Следом идут виртуальные машины в облаке — прирост в 2,7 раза, услуги HaaS — в 2,3 раза, сервис управления распределенными сетями (SD-WAN) — в 1,8 раза и виртуальные рабочие места — в 1,7 раза. Также растет спрос на виртуальную инфраструктуру, резервное копирование и сервисы для работы с искусственным интеллектом.

«В современных условиях бизнес ищет новые способ сократить затраты и увеличить эффективность одновременно. Изменения требуют большого количества экспериментов, в том числе с искусственным интеллектом. В случае недостатка финансирования нужно либо сокращать число экспериментов, что приведет к увеличению цены ошибки, либо уменьшать их стоимость. Использование облаков позволяет уменьшить затраты на эксперименты – нет необходимости закупать оборудование и строить собственные платформы для работы с ИИ. Облачные сервисы также позволяют ускорить выбор и запуск ML-моделей в разных задачах. К примеру, в МТС с внедрением MWS GPT этот процесс ускорился с 7 дней до 1 минуты. Рынки ритейла и E-commerce являются одними из самых конкурентных в России. Чтобы стать лидером отрасли нужно меняться быстрее конкурентов. Это приводит к тому, что данные отрасли являются одними из крупнейших потребителей облаков в России», — отметил MLOps Product Manager МТС Web Services Мурад Мамедов.