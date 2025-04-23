Искусственный интеллект GigaChat на 25% помогает авиакомпаниям сократить затраты на обслуживание кол-центров

Российские авиакомпании все чаще используют искусственный интеллект (ИИ), чтобы улучшить сервис для пассажиров и повысить эффективность работы. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Андрей Дмитриев, руководитель дирекции трансформации клиентов CIB Сбербанка: «Виртуальные ассистенты на базе искусственного интеллекта «Сбера» GigaChat и технологии RAG (Retrieval-Augmented Generation) обрабатывают до 96% обращений пассажиров и сразу отвечают на самые сложные вопросы. Благодаря таким ИИ-решениям до 25% сокращаются затраты на обслуживание кол-центров, а клиенты авиакомпаний получают точные ответы в любое время — ночью, праздники или в периоды пиковых нагрузок. Для сравнения: обычные чат-боты, работающие на алгоритмах, могут успешно принять лишь до 20% обращений пассажиров».

Еще одно важное направление применения искусственного интеллекта —прогнозирование бронирования и оптимизация распределения мест на борту самолета. Современные ИИ-модели могут обрабатывать все данные о рейсе: дату, время, маршрут, историю бронирований (в том числе групповых), вместимость, количество мест по классам и кабинам, повышения класса, цену билетов, тарифы, отмены и другие сведения. В результате искусственный интеллект за 30 дней до вылета может спрогнозировать спрос на тот или иной рейс с точностью до 99%.