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«Элар» завершила проект по оцифровке архивных дел Сергиево-Посадского музея-заповедника

Корпорация «Элар» завершила проект по оцифровке архивных дел Сергиево-Посадского музея-заповедника, - оцифрованы уникальные документы Комиссии по охране памятников старины и искусства Троице-Сергиевой лавры, датируемые периодом с 1918 по 1925 гг. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

В рамках проекта были созданы электронные копии для 84 производственных дел, хранящихся в отделе учета музейных фондов и входящих в состав описи № 1. В состав Комиссии, с работой которой связаны документы, входили видные деятели науки, духовенства и искусства, Комиссия занималась созданием музея на основе лаврского собрания художественных и культурных ценностей.

«Оцифрованные документы будут активно использоваться сотрудниками музея для написания статей и справок, а также позволят сохранить оригиналы в целости и обеспечат более удобный доступ к информации», - сказала заведующая отделом учета музейных фондов СПМЗ Алла Варушкина.

Оцифровка в «Элар» — это строго выстроенный многоуровневый процесс, позволяющий бережно обрабатывать любые массивы документов. Оригиналы дел сканировались специалистами «Элар» на профессиональном отечественном оборудовании — планетарных сканерах, входящих в реестр РЭП. Функция бесконтактного сканирования дала возможность создать качественные электронные копии даже ветхих или поврежденных страниц. Сегодня в распоряжении «Элар» имеется 350 профессиональных сканеров различных модификаций для безопасного сканирования всех типов сшитых, расшитых, широкоформатных документов и пленочных носителей, модели для каждого проекта выбираются в зависимости от особенностей сканируемого массива.

Непосредственно после сканирования было проведено индексирование документов по названию дел и формирование PDF-файлов. Обязательным условием является то, что на этап индексирования передаются только качественные обработанные копии, а с помощью специальных алгоритмов минимизируется вероятность ошибок при извлечении данных.

Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник, основанный в 1920 г., отмечает в 2025 г. свое 105-летие. За свою вековую историю фонды музея увеличились с 10 до 200 тыс. экспонатов, включая уникальные произведения русского изобразительного и прикладного искусства.

По словам Аллы Варушкиной, оцифровка архивных дел — это важный шаг к сохранению культурного наследия и улучшению доступа к исторической информации для будущих поколений.

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