«Ред Софт» выпустила ПО для создания инфраструктуры виртуальных рабочих мест

Компания «Ред Софт» сообщила о релизе нового продукта. «Ред ВРМ» — отечественное решение для централизованного управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест, входящее в состав экосистемы продуктов «Ред Софт».

«Ред ВРМ» является VDI-решением, с помощью которого администраторы смогут быстро создавать стандартизированные виртуальные рабочие места (ВРМ) для разных групп пользователей, организовывать удаленный доступ, а также оптимизировать расходы на покупку оборудования и его обслуживание. Протокол подключения Red Direct позволяет гибко настраивать доступы и политики безопасности при работе с виртуальными рабочими местами, а также сочетать в едином защищенном контуре операционные системы Windows и «Ред ОС» разных редакций. Работа с приложением реализована через удобный интерфейс, управление массивом виртуальных рабочих мест и настройками пользователей осуществляется из кабинета администратора.

На текущий момент доступна стандартная редакция продукта, ориентированная на средний и малый бизнес. В будущем разработчик планирует выпуск терминальной и промышленной редакций с расширенным функционалом для крупного бизнеса.

«Ред ВРМ» предоставляет гибкий инструментарий для быстрого создания виртуальных рабочих мест и масштабирования ИТ-инфраструктуры. Доступен обширный выбор целевых рабочих мест: удаленное подключение к физическому ПК или виртуальной машине, работа со статическими и динамическими пулами виртуальных рабочих мест.

Процесс создания рабочих мест можно автоматизировать: подготовить типовой шаблон и развернуть необходимое количество рабочих мест, затем — автоматически распределить рабочие места между пользователями. Поскольку «Ред ВРМ» поддерживает интеграцию с доменной инфраструктурой компании, сотрудники смогут авторизоваться с помощью корпоративной учетной записи и сразу приступить к работе.

«Ред ВРМ» позволяет работать в гетерогенной среде и передавать данные между различными окружениями через общий буфер обмена. Пользователь может работать в едином клиенте как с дистрибутивом «Ред ОС», так и с операционной системой Windows, при этом легко переключаться между средами для решения своих задач.

Протокол подключения Red Direct — собственная разработка компании «Ред Софт», обеспечивающая данную кроссплатформенность. Протокол обеспечивает высокую производительность доставки удаленного рабочего стола. Пользователь может переносить файлы между удаленным рабочим столом и текущим устройством простым копированием вне зависимости от типа используемой операционной системы, а также осуществлять копирование текста.

Администратор может управлять функцией буфера обмена, разрешать или запрещать копирование файлов с удаленного рабочего стола.

«Ред ВРМ» поддерживает работу как с локальными, так и с доменными учетными записями с возможностью выбора стратегии аутентификации при входе в систему.

Администратор может создавать локальные учетные записи в «Ред ВРМ», а также добавлять пользователей и группы из LDAP-каталогов Microsoft Active Directory и «Ред АДМ». Интеграция с доменной инфраструктурой позволяет централизованно управлять доступом к виртуальным рабочим местам и применять настройки протокола удаленного доступа и параметрами безопасности.

Благодаря протоколу подключения Red Direct пользователи «Ред ВРМ» смогут работать со смарт-картами на виртуальных рабочих местах под управлением Windows. Данный функционал чаще всего применяется для авторизации во внутрикорпоративных порталах и при подписании документов.

Аналогично параметрам использования буфера обмена, поддержку смарт-карт можно включить или отключить на уровне настроек протокола.

Встроенный в «Ред ВРМ» протокол Red Direct позволяет плавно переходить на отечественный стек решений с сохранением бизнес-процессов, работать в гетерогенной среде и управлять политиками безопасности. Протокол является разработкой компании «Ред Софт», что позволяет легко адаптировать, обновлять и изменять функционал продукта под потребности пользователей, делая «Ред ВРМ» одним из самых гибких отечественных VDI-решений на рынке.

VDI-решение «Ред ВРМ» входит в состав экосистемы продуктов «Ред Софт». В рамках экосистемы пользователю доступны другие отечественные продукты для создания и управления ИТ-инфраструктурой: система централизованного управления «Ред АДМ», операционная система для серверов и рабочих станций «Ред ОС», система управления базами данных «Ред База Данных», «Ред Виртуализация». Продукты обеспечивают полную совместимость в рамках экосистемы, легко и быстро интегрируются между собой и дополняют друг друга. Пользователь получает комплексное инфраструктурное решение. Техническая поддержка осуществляется из единого окна. Все решения компании входят в реестр российского ПО Минцифры России.

«Мы видим потребность наших заказчиков в отечественном VDI-решении, и сегодня предлагаем рынку наш новый продукт — «Ред ВРМ». Это качественное и надежное решение для быстрого разворачивания инфраструктуры на базе виртуальных рабочих мест. В продукте сформирован хороший технический задел на расширение функциональности, которая востребована в крупном и среднем бизнесе. В ближайшее время планируем выпуск новых релизов», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».