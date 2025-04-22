Разработана методика оценки цифровой зрелости девелоперов и управляющих компаний

Эксперты Artsofte Consulting, нового направления резидента «Сколково» Profitbase, разработали методику оценки цифровой зрелости девелоперов и управляющих компаний. Исследование предполагает оценку уровня цифровизации по девяти блокам, чтобы помочь организации сформировать целостное представление о ходе цифровой трансформации и выстроить план дальнейших действий. Об этом CNews сообщили представители Artsofte Consulting.

В Artsofte Consulting разработали новую методику оценки цифровой зрелости девелоперов и управляющих компаний. Она предполагает анализ ключевых направлений цифровой трансформации и формирование ее стратегии. Это помогает определить приоритетные векторы развития и конкретные инициативы, которые необходимо реализовать для достижения поставленных целей.

Оценка по новой методике охватывает девять блоков внутри компании. Среди них — цифровая стратегия организации, процесс управления объектами, компетенции команды. Их анализ помогает досконально изучить текущее состояние цифровизации организации и выделить сильные и слабые стороны на пути к желаемому уровню трансформации. При помощи готовой методики и грамотного планирования интервью по ней большая аналитическая работа займет не больше месяца.

«Для успешной цифровой трансформации недостаточно оценить, какие программные продукты используются в компании. Важно также исследовать изменения на уровне культуры и корпоративного мышления. Изучение пути цифровизации требует полного погружения в процессы, продукты и команду организации», — сказал Евгений Калайков, руководитель Artsofte Consulting.