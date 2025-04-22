CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» развернул высокоскоростной Wi-Fi в горном кластере Сочи

Туристы и сотрудники курорта «Газпром Поляна» теперь могут бесплатно пользоваться цифровыми сервисами. Инженеры «МегаФона» совместно с ПАО «Газпром» реализовали проект по установке Wi-Fi зоны, обеспечивающей посетителям курорта доступ к высокоскоростному интернету. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новые современные Wi-Fi точки охватывают более 2 километров территорий в нижней части курорта — от торгово-развлекательного комплекса «Галактика» до нижних станций канатных дорог «Лаура» и «Альпика». Проектирование размещения свыше 50 точек доступа выполнено с учетом анализа посещаемости локаций. Их равномерное распределение обеспечивает гостей и персонал скоростным интернетом до 200 Мбит/с. Основное подключение происходит через сеть курорта «Газпром Поляна», однако при повышенной нагрузке задействуется инфраструктура «МегаФона». Для этого специалисты оператора на постоянной основе проводят мониторинг состояния сети и осуществляют оперативную техническую поддержку.

Реализация проекта позволяет пользователям сократить расход интернет-трафика и бесплатно делиться фотографиями и видео, вести прямые трансляции. Для подключения нужен только гаджет с поддержкой Wi-Fi. Авторизация проходит при помощи регистрации через SMS или звонок. К интернету могут подключиться все желающие, независимо от их мобильного оператора. Услуга дает возможность присоединить одновременно около десяти тысяч человек.

«Краснодарский край принимает миллионы отдыхающих вне зависимости от времени года. Такой тренд нельзя игнорировать, поэтому мы продолжаем реализовывать новые проекты, повышающие доступность телеком-услуг для жителей и туристов. Уверен, совместная и эффективная работа с курортом “Газпром Поляна” позволит нам и дальше развивать инфраструктуру и повышать качество услуг, делая отдых в горном Сочи еще более привлекательным», — отметил директор по развитию корпоративного бизнеса в регионах Юга, Кавказа и Поволжья «МегаФона» Дмитрий Прозоров.

«Совместно с «МегаФоном» мы создали одну из самых современных и быстрых Wi-Fi зон в Краснодарском крае, обеспечивающую стабильный и высокоскоростной интернет на территории всего курорта. Это стратегически важный шаг, направленный на повышение комфорта гостей и сотрудников. Скорость до 200 Мбит/с дает возможность отправлять любые объемы информации, фотографии и видеофайлы, общаться с близкими и быстро решать сложные рабочие вопросы. Мы прогнозируем рост турпотока на 15% и сможем всех обеспечить качественной связью. Развитие цифровой инфраструктуры остается для нас одним из приоритетных направлений, и мы будем продолжать инвестировать в технологии, чтобы курорт “Газпром Поляна” оставался лидером в сфере гостеприимства», — сказала Инна Искратова, начальник службы маркетинга и рекламы курорта «Газпром Поляна».

Согласно анализу обезличенных данных абонентов «МегаФона», только с начала 2025 г. туристический поток в район горнолыжного курорта «Газпром Поляна» вырос на 21% в сравнении со средними показателями прошлого года. Активнее других стали путешественники из Москвы, Ленинградской, Самарской, Свердловской и Нижегородской областей. Наиболее длинный маршрут проделали путешественники из Тюмени, ХМАО‑Югры и ЯНАО.

Ранее инженеры оператора модернизировали порядка 80 базовых станций в горном кластере Сочи. Работы затронули поселки Эсто‑Садок и Красная Поляна, жилые кварталы, зоны отдыха, торговые комплексы, медицинские учреждения и железнодорожные пути.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Выручка крупного российского интегратора подскочила на 3 миллиарда

Счетная палата: В работе «Почты России» есть «целый комплекс системных проблем»

Евросоюз заставит производителей смартфонов раскрывать ремонтопригодность и автономность батарей

Готовится запуск 240 спутников для низкоорбитального сегмента ГЛОНАСС

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2025

Серверы «Тринити» четвертого поколения включены в реестр Минпромторга

Конференции

Low-code и no-code 2025

Рынок CRM 2025

Рынок IBP-систем 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие стайлеры для волос: выбор ZOOM

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Как помыть окна весной и не устать: лучшие роботы для мойки окон

Показать еще

Наука

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153