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ГК «Развитие» вложила около 2,8 млрд руб. в создание ИТ-кластера с парком в Воронеже

Федеральный девелопер ГК «Развитие» проводит трансформацию территории бывшего завода «Электроприбор» в Воронеже. На его базе появится деловой квартал Senator, который создаст более 2000 рабочих мест. Инвестиции на первом этапе проекта составили 2,8 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители ГК «Развитие».

Идея застройщика выходит далеко за рамки строительства только офисов — на участке площадью 6,2 гектара будет образовано полноценное деловое пространство.

Особенностью проекта станет ИТ-технопарк.

Общая площадь офисов и ИТ-технопарка составит 19100 м². В деловом центре разработана разноформатная линейка помещений, от небольших, площадью 17 м², до представительских видовых этажей. Планировки позволяют трансформировать и соединять кабинеты между собой. Также запроектированы отдельные пространства для проведения презентаций, видеоконференций и командной работы. Проектом предусмотрен подземный паркинг для резидентов и наземный для гостей.

«Это пространство станет полноценной экосистемой для развития технологичного бизнеса. Уже сейчас наша компания ведет переговоры о создании бизнес-инкубатора в партнерстве с федеральными ИТ-компаниями», – отметила коммерческий директор ГК «Развитие» Виктория Анохина.

Новый деловой квартал Senator разместится на ул. 20-летия Октября, недалеко от Петровской набережной.

Средняя стоимость квадратного метра в ДЦ Senator ожидается на уровне 150 тыс. руб. Средняя арендная ставка офисов класса А от 150 м² - 20 тыс. руб за м² в год. Рост цены на этапе готовности составит 30%. Прогноз окупаемости покупки офиса от 150 м² составляет восемь лет.

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