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Арестован глава департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии по делу о мошенничестве с ИТ-проектами

До 10 лет лишения свободы грозит отправленному в СИЗО по подозрению в мошенничестве руководителю департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии. Месяц назад по этому же делу был арестован глава еще одного ИТ-подразделения ведомства.

Особо крупное мошенничество

По решению военного суда арестован и отправлен в СИЗО на срок предварительного следствия руководитель департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генерал-майор Михаил Варенцов, пишет ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

Задержание произведено в рамках дела об особо крупном мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК России, по которой чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы.

По этому же делу, как сообщает агентство, месяц назад был арестован начальник главного центра информационных технологий Росгвардии Николай Чепкасов. CNews писал об этом 21 марта 2025 г. Чепкасову, по предварительным данным, инкриминировано коррупционное преступление.

Цифровые проекты Росгвардии

Департамент цифрового развития Росгвардии Варенцов возглавлял с 2019 г., по данным «Газеты.ру». По версии следствия, возглавляемые Варенцовым и Чепкасовым департаменты сотрудничали при реализации цифровых проектов Росгвардии, что создало условия для противоправных действий, выяснило издание. При обысках была изъята финансовая документация, ставшая основанием для возбуждения уголовных дел.

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Telegram-канал Росгвардии
По делу о мошенничестве при исполнении ИТ-проектов в Росгвардии идет предварительное следствие

Главный центр информационных технологий под руководством Чепкасова занимался развитием ИТ-инфраструктуры, автоматизацией госуслуг, обеспечением информационной безопасности и переходом на отечественное ПО. Департамент цифрового развития и защиты информации под руководством Варенцова разрабатывал стратегические планы цифровизации, внедрял российские решения, реализовывал образовательные проекты в области ИТ.

Межведомственная комиссия при Совете Безопасности в 2019 г. предлагала включить в федеральный проект «Информационная безопасность» в составе нацпрограммы «Цифровая экономика» три ИТ-проекта Росгвардии.

На разработку систем управления охранными услугами предлагалось выделить 3,4 млрд руб. На создание отечественной защищенной программно-аппаратной платформы для обработки больших данных массивов данных — еще три млрд руб., и еще 25 млн руб. — на создание информационного ресурса, предоставляющего физическим и юридическим лицам дистанционный доступ к сервисам оказания охранных услуг. 2,35 млрд руб. решено было потратить на закупку отечественного ПО и техподдержку в 2019-2021 гг.

Анна Любавина

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