CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура Облака
|

Пользователи «Т1 Облако» получат свободу в управлении выделенные серверами

Провайдер «Т1 Облако» (ИТ-холдинг «Т1») объявил о запуске сервиса, который позволит клиентам подключить выделенные серверы готовой конфигурации в едином интерфейсе управления облаком. Пользователи получат полный контроль над изолированными вычислительными ресурсами, а также свободу действий при выборе настроек, установке ОС и компонентов ПО. Решение поможет бизнесу реализовывать проекты с соблюдением высоких стандартов информационной безопасности.

Выделенные серверы по модели HaaS (Hardware as a Service) от «Т1 Облако» обеспечивают отказоустойчивость, высокую производительность и гибкость управления. Такой формат особенно востребован в регулируемых отраслях, где присутствуют ограничения виртуализации и важно обеспечить высокий уровень изолированности инфраструктуры. Кроме того, выделенные серверы подойдут для работы высоконагруженных систем — ERP, CRM, баз данных — которые требовательны к уровню доступности и используемым аппаратным решениям.

HaaS обеспечивает защиту чувствительных данных за счет изоляции клиента от других пользователей на уровне сети. Кроме того, модель дает компаниям возможность оперативно масштабировать инфраструктуру и добавлять новые мощности в периоды повышенной нагрузки. Наконец, подключение выделенных серверов позволяет перевести капитальные затраты в операционные, в короткие сроки получить доступ к современному оборудованию, а также снизить временные расходы на обслуживание, обновление и замену инфраструктуры.

«В последние годы мы наблюдаем стремительный рост интереса к модели HaaS — рынок демонстрирует ежегодный прирост более 30%, и это закономерно. Такой подход позволяет компаниям оптимизировать расходы, снизить стоимость ИТ-инфраструктуры и передать управление профессиональным провайдерам. Это особенно актуально для крупного и растущего бизнеса, который стремится сосредоточиться на стратегических задачах, не отвлекаясь на технические аспекты», — отметил Андрей Никитин, директор по продуктам, «Т1 Облако».

Новый сервис особенно актуален для организаций, которым необходимо быстрое расширение ИТ-инфраструктуры и гибкая настройка серверов под конкретные требования тестов, в том числе нагрузочных. Подключить сервис HaaS можно через единую консоль управления «Т1 Облако», где также доступны другие облачные решения компании. Более того, пользователи могут управлять настройкой ОС и мониторить необходимые параметры через IPMI-интерфейс, а сетевая связность обеспечивается по внешнему IP.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Чтобы печатные платы считались российскими, производителей заставят использовать отечественную «химию»

Налоговая заблокировала счета российского аналога Starlink

В Москве водители смогут отслеживать работу светофоров в реальном времени через навигаторы с «Яндекс Картами» и 2ГИС

Конференция CNews «Low-code и no-code 2025» состоится 24 апреля

Как получить экономический эффект от больших данных

На системах распознавания документов россияне заработали 3,7 миллиарда или на 50% больше, чем годом раньше

Конференции

Low-code и no-code 2025

Рынок CRM 2025

Рынок IBP-систем 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Как помыть окна весной и не устать: лучшие роботы для мойки окон

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Показать еще

Наука

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153