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Нейросеть «Авито» A-Vibe научилась анализировать данные из диалогов и определять готовность клиентов к покупке автомобиля

«Авито Авто» представил новую технологию на основе большой языковой модели A-Vibe. Она анализирует данные из разговоров дилеров с потенциальными покупателями и помогает увеличивать продажи — приносит до 30% готовых к покупке клиентов. Нейросеть определяет уровень заинтересованности клиентов и подсказывает дилерам, как улучшить качество обслуживания. Новые возможности доступны бесплатно и без ограничений в «Автохабе» с согласия дилеров — сервисе для автоматизации авто-бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По статистике «Авито Авто», дилеры теряют до 34% потенциальных сделок из-за ошибок менеджеров в общении с клиентами. Технология «Авито» решает эту проблему: нейросеть анализирует состоявшиеся звонки, выявляет моменты, когда клиент проявлял готовность к покупке, и рекомендует менеджерам оптимальный способ вернуться к нему с персональным предложением.

Нейросеть не только фиксирует упущенные возможности, но и дает конкретные рекомендации по их исправлению, помогая доводить переговоры до успешного завершения и улучшать процессы коммуникаций с клиентами. Благодаря технологии покупатели получат более персонализированный сервис и индивидуальные предложения. Пилотное тестирование технологии показало рост повторных контактов с клиентами, готовыми к покупке, на 16% и увеличение количества заключенных сделок на 5,6%.

В основе решения «Авито Авто» — собственная большая языковая модель A-Vibe, адаптированная для решения задач автомобильного рынка. Модель обучалась на специализированном датасете, включающем автомобильные термины и обезличенные расшифровки настоящих разговоров с клиентами, что позволяет ей точно понимать естественную речь и контекст разговоров. Благодаря этому A-Vibe способна не только анализировать коммуникации, но и давать рекомендации, как их улучшить.

Технология работает в несколько этапов:

– автоматическая транскрибация — после окончания разговора аудио-запись автоматически расшифровывается в текст;

– глубинный анализ текста — модель оценивает: интонацию, ключевые фразы и маркеры заинтересованности клиента; выполнение менеджером обязательных пунктов чек-листа (например, предложение встречи, тест-драйва или фиксация следующего шага – всего модель может оценивать несколько десятков пунктов);

– определение готовности клиента — нейросеть ранжирует диалоги, выделяя самых заинтересованных клиентов, к которым менеджеру стоит вернуться быстрее всего.

– формирование рекомендаций — модель подскажет: какие моменты были упущены; на чем сделать акцент в следующий раз; как повысить вероятность сделки.

Данные диалогов обрабатываются системой обезличенно и остаются в защищенном контуре компании. A-Vibe позволяет не просто фиксировать ошибки, а давать менеджерам конкретные инструменты для улучшения результатов.

«Модель формирует детальный отчет всего за 30 секунд – это в 10 раз быстрее, чем в среднем занимает ручной анализ звонка. При этом точность такого нейро-анализа достигает 95%, человек зачастую допускает в несколько раз больше ошибок. Дилеры могут проверить качество работы модели: часть звонков отбирается на проверку вручную, что позволяет обучать систему на новых примерах и повысить ее качество. Первые возможности уже доступны всем дилерам на площадке, а до конца полугодия они получат дополнительные комплексные инструменты анализа, включая общую статистику по дилерскому центру и детальные показатели по каждому менеджеру. Система позволит выявлять проблемные зоны в обслуживании клиентов и сравнивать эффективность работы с конкурентами», — сказал Артур Щеглов, технический директор «Авито Авто».

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