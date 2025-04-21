Интеграция ИИ-помощника Polina AI в систему Huntlee для подбора персонала

Компании «Хантли» и ITFB Group заключили соглашение о технологическом сотрудничестве, в результате которого ИИ-помощник Polina AI от ITFB Group интегрируется в ATS систему Huntlee. Об этом CNews сообщили представители ITFB Group.

Внедрение Polina AI делает систему подбора персонала Huntlee еще более эффективной. С помощью ИИ-помощника от ITFB Group система предоставит рекрутерам возможность автоматически создавать описание вакансий, искать подходящих кандидатов и организовывать собеседования – все это будет делать Polina AI. Это позволит специалистам по подбору персонала сосредоточиться на более значимых задачах и стратегических аспектах работы.

Huntlee — это система автоматизации рекрутмента с искусственным интеллектом. Huntlee сочетает в себе все лучшее от HR CRM и ATS систем и инновационные ИИ-инструменты для избавления рекрутеров от рутины и ускорения найма. Помимо высокого уровня автоматизации процессов, Huntlee позволяет использовать базу резюме как активный кадровый резерв, а также дает широкую аналитику по работе отдела подбора, позволяя проследить влияние каждой HR-метрики на бизнес-показатели.

Polina AI — ИИ-помощник для рекрутинга, который решает задачу автоматизации поиска, оценки и отбора кандидатов. За один час Polina AI может найти и оценить 300 резюме кандидатов, составить список подходящих соискателей, подготовить подробный отчет в соответствии с заданными требованиями, определить недостающие компетенции и вопросы для собеседования, а также назначить встречи и провести предварительные интервью при массовом подборе персонала.

«Внедрение Polina AI в ATS систему Huntlee позволит ускорить взаимодействие с соискателями и автоматизировать рутинные операции рекрутеров. Это улучшит возможности платформы для наших партнеров и откроет новые горизонты для нашего развития.

С помощью Polina AI мы стремимся освободить HR-специалистов от однотипных задач монотонного характера, чтобы они могли сосредоточиться на более значимых вопросах. Благодаря автоматизации подбора персонала с помощью технологий RPA и GPT эффективность сотрудников возрастает. Усиливается работа всего HR–блока: растет конверсия выходов специалистов на работу, сокращается время закрытия вакансий, снижается стоимость найма», – сказал исполнительный директор ITFB Group Вадим Казанцев.

«Искусственный интеллект – это новый стандарт автоматизации процессов, и с рутинными задачами рекрутеров он справляется особенно хорошо. Именно поэтому мы стремимся объединить в Huntlee все лучшие инструменты на основе ИИ, и Polina AI – один из лучших и полезнейших сервисов для упрощения работы отдела подбора. Если при внедрении Huntlee работа HR-отдела ускоряется в среднем на 40%, то с внедрением Huntlee + Polina AI эта цифра может достичь 75%», – сказал Юлиан Тырнов, основатель компании Huntlee.